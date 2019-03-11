14-летняя ученица из Калининграда, на которую в школе упал шкаф, перенесла уже две операции

5 марта в общежитие школы-интерната (ШИЛИ) Калининграда, где проживают одаренные дети из других муниципалитетов области, произошло ЧП. 14-летняя ученица потянулась за книгой к шкафу, а тот рухнул на нее. Говорят, девочка не успела увернуться. Пострадавшую доставили в детскую областную больницу, где прошла первая операция – удалили раздробленный позвонок.

Все выходные в соцсетях бурно обсуждали информацию, что состояние девочки – сложное, ей требуется помощь столичных специалистов. Дальше эта история стала обрастать новыми слухами. Якобы региональный минздрав отказался участвовать в транспортировке пострадавшей в Санкт-Петербург.

Сегодня в региональном правительстве подробно прокомментировали, какая помощь была оказана пациентке в Калининграде, а также – об особенностях ее транспортировки в Санкт-Петербург.

- Подростка с тяжелой травмой позвоночника 5 марта доставили в больницу на улице Дмитрия Донского. Нейрохирурги ДОБ и областной клинической больницы провели пациентке сложнейшую трехчасовую операцию, - рассказали в региональном минздраве. - Затем в режиме телемедицины была организована консультация с экспертами Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Турнера, и совместным консилиумом принято решение о дальнейшем лечении девочки в федеральном центре по программе оказания бесплатной высокотехнологичной помощи.

По ходатайству детской областной больницы компанией «Аэрофлот» – «Россия» для перевозки пациентки на борту самолета было оборудовано специальное пространство. В аэропорт «Храброво» ребенка на специальном щите для пациентов с травмой позвоночника доставил автомобиль СМП. В полете его сопровождал анестезиолог-реаниматолог выездной реанимационной бригады ДОБ. В помощь была выделена специальная бригада представителей службы компании-перевозчика. По словам врача, во время транспортировки самочувствие девочки было удовлетворительным, она, в основном, отдыхала или слушала музыку.

По прибытии в Пулково пациентку встретил реанимобиль со специалистами института имени Турнера. Девочке была проведена хирургическая операция. Все манипуляции, связанные с лечением пациентки в федеральном центре, осуществляются на бесплатной основе.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Комсомолке», что администрация ШИЛИ еще до 8-мартовских праздников провела проверку мебели в общежитие на устойчивость и безопасность. А учащиеся уже готовят благотворительный вечер.

Вырученные средства направят семье девочки для дальнейшего лечения и реабилитации.