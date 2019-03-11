Скандальная премьера в драмтеатре Калининграда: народ покидал зал рядами

Для начала театр надо, видимо, поздравить. С тем, что он может себе позволить подобные эксперименты. Нам всем наглядно продемонстрировали, что у нашей «драмы» есть на это финансы, технические возможности и труппа, способная сыграть даже такое. А еще театр показал, что не боится не то что скандала – он, судя по всему, не боится даже потерять часть своей преданной публики.

Новый спектакль – «Черная кошка, белый кот» (далее – «ЧКБК»). Не будучи поклонником творчества Эмира Кустурицы, я понимаю тех зрителей, которые говорят, что их обманули. Сегодня можно сколько угодно оправдываться, что мы, мол, где-то там поясняли, что это будет нечто необычное. На афише люди прочитали: «По одноименному фильму Эмира Кустурицы». И захотели увидеть понравившуюся им историю теперь еще и на сцене. А им вместо театра показали, скорее, антитеатр.

В интернете идет бурное обсуждение новой постановки. В ряде откликов угадывается, что местный зритель еще не дорос до понимания таких шедевров. А может, перерос? Может, видит, что «ЧКБК» от Сергея Чехова (приглашенный режиссер родом из Новосибирска) – всего лишь претенциозная пустота? Что под его маской по сути ничего нет. Кроме разве что, похоже, желания получить «Золотую маску» (а представители «главной» российской театральной премии были на втором из трех премьерных показов). И чем вычурнее в этом спектакле маски, чем их там больше, тем сильнее было ощущение, что мне предлагают просроченное псевдоискусство с претензией на некое «новое слово».

Признаться, до сих пор я еще не видел, чтобы зритель столь массово покидал спектакль – с первых показов народ уходил рядами. Но некоторые все равно уверяют, что это отнюдь не провал. Видимо, когда уходит треть зала – это ура, скатертью дорога, ушли случайные люди, и воздух стал чище. Тогда какие же признаки провала? Зритель должен закидать сцену тухлыми яйцами? От засвистывания полопаются перепонки, а от топота рухнет люстра? Так станут захлопывать, что часы по-довлатовски будут останавливаться на руках?

Если так, тогда еще раз сделаю реверанс в сторону калининградского зрителя. Он уважает свой театр. И даже когда плохо, не мечет в актеров гнилыми помидорами. А просто встает и уходит. Правда, придет ли еще раз – вопрос. Впрочем, больше все-таки я сомневаюсь в том, что «ЧКБК» задержится в репертуаре нашей «драмы». А зритель наш – отходчивый. Повозмущается и простит. Хотя на приманки вроде «по Кустурице» в будущем уже вряд ли поведется.

Пожалуй, наибольшую реакцию в спектакле вызывает тот момент, когда один из героев имитирует, что вытаскивает своей задницей гвоздь из сцены. Кстати, я уже и забыл, что в фильме есть такой эпизод. Там-то он проходной и, учитывая общий антураж, уместный, а здесь – такое вдруг откуда ни возьмись, превращенное в кульминацию. Да еще показанное дважды. Очевидно, чтобы уж точно до всех дошло. Сперва до тех, кто в зале, затем – до тех, кого зачем-то на сцене посадили (еще одна режиссерская находка).

Знаете, раньше я наивно полагал, что главное в этой истории – всепобеждающая любовь. Однако теперь первое, что будет вспоминаться, – вытягивания гвоздя с помощью зада. А также то, что это якобы хорошая профилактика геморроя, как доверительно пояснили со сцены. К слову, исполнитель поставленного на театральной сцене циркового трюка – Олег Жуковский. Как о нем пишут, он не только актер, но и сценарист, режиссер, поэт, фотограф, педагог-перформер. А еще, как и режиссер Чехов, родом из Новосибирска.

Зачем его позвали? Наверное, наши актеры не справились бы с такой сверхзадачей.