На дороге кто-то был? Почему под Калининградом погибла 21-летняя автомобилистка

В последние дни на калининградских дорогах творится кошмар. Четверо погибших в ДТП с 8 по 11 марта. Несколько раненых, в том числе тяжелых. Рано утром в понедельник, 11 марта, в аварию попали военнослужащие из Гусева: двое в реанимации, один - командир батальона, майор Сергей Сакуров - погиб. В воскресенье автомобиль "Хюндай" врезался в отбойник на московской трассе возле поворота на поселок Борское - автомобилистка в больнице с травмой головы. В субботу вечером "Опель Кадет" разбился в Гурьевском районе - двое погибших...

А началась эта черная полоса поздно вечером 8 марта. На шоссе Калининград - Люблино, в семи километрах от Чкаловска примерно в 23.30 в дерево врезался автомобиль "Ниссан Микра". Чтобы извлечь 21-летнюю девушку из машины, пришлось вызывать спасателей и применять спецсредства. Автомобилистку оперативно доставили в БСМП, но она скончалась...

До сих пор непонятны причины этой аварии. Официальные данные сообщают лишь, что автомобиль врезался в придорожное дерево. Но по какой причине? Неверно был выбран скоростной режим? Скользкая дорога? Сильный порывистый ветер? В соцсетях стали активно обсуждать этот случай. В первую очередь предположили, что девушка могла отвлечься на смартфон - мол, 8 марта, время для поздравлений. Однако один из спасателей, прибывший на место ДТП и участвовавший в операции, сообщил, что телефона рядом с девушкой обнаружено не было, алкоголем также не пахло. Зато нашелся очевидец, который сообщил, что недалеко от места ДТП незадолго до трагедии видел нечто необычное.

"Там в это время вчера (когда произошла авария - Ред.) по дороге кто-то ходил, малой какой-то, в ту сторону проехал - чуть не задавил, - написал участник группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" Иван Иванов. - Назад ехал незадолго до трагедии, встречные машины моргали дальним светом - этот чел по всей дороге бегал".

Пока информация о человеке на дороге, который мог помешать девушке справиться с управлением автомобиля, официального подтверждения не нашла. Остается только предполагать. Автомобилист с 15-летним стажем Игорь Витенко, с которым пообщалась "Комсомолка", заявил, что помеху в виде человека исключать нельзя:

- Я часто езжу по области в темное время суток, и между поселков нередко встречаются пьяные "обмороки", которые могут идти прямо по середине дороги. А могут и спать на проезжей части. Тут надо быть очень внимательным, особенно, когда темно, дождь и ветер (8 марта, напомним, была именно такая погода - Ред.).

Впрочем, помешать могут не только люди, но и животные.

- Как-то по дороге в Балтийск прямо передо мной из темноты выскочило стадо кабанов и стало перебегать дорогу. Еле затормозил, - сказал Витенко.

Расследование продолжается. О его результатах мы обязательно сообщим.