Калининградский фотограф три года снимал нашу область со сверхбольшой высоты

Калининградский фотограф Денис Штейн представил в соцсетях первый в мире фильм, в основе которого лежат съемки с дрона со сверхбольшой высоты. Как сообщил сам Денис в Facebook, на съемку трехминутного ролика ушло почти три года.

«Уникальность содержания этого фильма заключается в том, что вы можете наблюдать большое количество разнообразной воздушной съемки, сделанной с очень большой высоты над облаками в том числе с использованием таймлапс технологии. Существующие видеоролики в сети не содержат такого разнообразия высотной съемки в рамках такого небольшого фильма», - рассказывает автор и отмечает, что до недавнего времени такой вид высотной съемки вообще не был доступен для мультироторных дронов, так как требуется не просто подняться на высоту в несколько километров, но и оставаться там в течении долгого времени, сохраняя абсолютную неподвижность, несмотря на сильные и порывистые ветра.

«Заснятый таким образом материал, впоследствии требуется ускорить в сотню и более раз при обработке, для того чтобы получить интересные эффекты быстрого движения облаков, а также восхода-захода солнца, недоступные для человеческого глаза при обычной обстановке», - поясняет фотограф.

Как рассказал «Комсомолке» Денис, запускал дроны он на законном основании. Это к вопросу безопасности полетов и возможности встречи с самолетами.

- Для полетов – что на 5 метров, что на 10 километров – нужно получать разрешение на использование воздушного пространства. Что я и делал. Согласовывал с военными, с государственными органами организации воздушного движения. Это весьма сложная процедура, – сказал Денис и отметил, что 99 процентов людей в России летают (точнее запускают дроны) незаконно.

Интересно, что дрон, с которого велась запись, в итоге рухнул и разбился. Как рассказал Денис Штейн, находясь на большой высоте, над облаками, в дроне произошел отказ одной из литиевых ячеек в силовом аккумуляторе, что привело резкому падению напряжения и как следствие, к полному отказу техники с последующим падением.

«Это привело к безвозвратной потере аппарата, так как авария случилась в совершенно непроходимых болотистых местах, - отметил автор фильма. – Это и стало своеобразным финалом в создании фильма, в котором Калининградская область оказалась впереди всей планеты Земля.