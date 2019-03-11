2019-03-11T19:44:08+03:00
Общество

Калининградский фотограф три года снимал нашу область со сверхбольшой высоты

Трехминутный ролик уже покоряет интернет [видео]
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Вид сверху на Калининградский залив.Вид сверху на Калининградский залив.Фото: Денис Штейн
Изменить размер текста:

Калининградский фотограф Денис Штейн представил в соцсетях первый в мире фильм, в основе которого лежат съемки с дрона со сверхбольшой высоты. Как сообщил сам Денис в Facebook, на съемку трехминутного ролика ушло почти три года.

«Уникальность содержания этого фильма заключается в том, что вы можете наблюдать большое количество разнообразной воздушной съемки, сделанной с очень большой высоты над облаками в том числе с использованием таймлапс технологии. Существующие видеоролики в сети не содержат такого разнообразия высотной съемки в рамках такого небольшого фильма», - рассказывает автор и отмечает, что до недавнего времени такой вид высотной съемки вообще не был доступен для мультироторных дронов, так как требуется не просто подняться на высоту в несколько километров, но и оставаться там в течении долгого времени, сохраняя абсолютную неподвижность, несмотря на сильные и порывистые ветра.

«Заснятый таким образом материал, впоследствии требуется ускорить в сотню и более раз при обработке, для того чтобы получить интересные эффекты быстрого движения облаков, а также восхода-захода солнца, недоступные для человеческого глаза при обычной обстановке», - поясняет фотограф.

Денис Штейн. Фото: vk.com

Денис Штейн.Фото: vk.com

Как рассказал «Комсомолке» Денис, запускал дроны он на законном основании. Это к вопросу безопасности полетов и возможности встречи с самолетами.

- Для полетов – что на 5 метров, что на 10 километров – нужно получать разрешение на использование воздушного пространства. Что я и делал. Согласовывал с военными, с государственными органами организации воздушного движения. Это весьма сложная процедура, – сказал Денис и отметил, что 99 процентов людей в России летают (точнее запускают дроны) незаконно.

Интересно, что дрон, с которого велась запись, в итоге рухнул и разбился. Как рассказал Денис Штейн, находясь на большой высоте, над облаками, в дроне произошел отказ одной из литиевых ячеек в силовом аккумуляторе, что привело резкому падению напряжения и как следствие, к полному отказу техники с последующим падением.

«Это привело к безвозвратной потере аппарата, так как авария случилась в совершенно непроходимых болотистых местах, - отметил автор фильма. – Это и стало своеобразным финалом в создании фильма, в котором Калининградская область оказалась впереди всей планеты Земля.

В облаках Калининградской области полет Икара..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Торг уместен: в Черняховске выставили на продажу бронеавтомобиль с вращающейся башней
В Зеленоградске начали ремонтировать пирс и променад
В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная прусской культуре орденского периода
Синоптики прогнозируют в Калининграде очередной шторм
В Калининград не пустили зараженные баклажаны из Турции
В Неманском районе во время масленичных гуляний на ребенка упали «Ворота счастья»
В Калининградской области определили финалистов школьной лиги КВН
В Калининграде завершились съемки второго сезона сериала «Преступление» с Павлом Прилучным
Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы
16-летнюю школьницу из Калининграда нашли живой и здоровой
Ничего святого: 21-летний калининградец ограбил благотворительный центр "Верю в чудо"
Жительница Черняховска сожгла магазин, в котором сильно задолжала
Пьяный калининградец расстрелял из окна чужой автомобиль
В Калининграде раньше срока зацвел рододендрон
Изменилась схема движения на транспортной развязке улицы Невского и Северного обхода Калининграда
Спортсмен из Калининграда стал чемпионом России по скалолазанию
В Калининграде ищут 16-летнюю девушку
Под Гусевом трое военных попали в ДТП: один погиб
В Калининграде безработный пытался продать раритетный кортик своего деда
За выходные калининградцы пытались провезти через польскую границу 2,5 тонны санкционки
Калининградские регбисты в составе сборной России проходят подготовку к первенствам Европы
Калининградские таможенники за два дня задержали более 2,5 тонн санкционки
В Калининграде снова проверят уличные сирены
Антон Алиханов ушел из Инстаграма