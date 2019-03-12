Владимир Путин подготовил перечень поручений по созданию музейного комплекса в Калининграде

Накануне на сайте Кремля было опубликовано семь поручений Владимира Путина правительству и главам субъектов. Как отмечается, эти поручения стали результатом совещания по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов в субъектах Российской Федерации. Три из них касались и Калининграда, а также Севастополя, Кемерово и Владивостока.

В первом говорилось о том, что правительству Российской Федерации совместно с главами регионов необходимо «обеспечить разработку и обсуждение с представителями соответствующих культурных сообществ и экспертных организаций концепций создания и функционирования культурно-образовательных и музейных комплексов» во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Срок исполнения этого поручения – 25 апреля этого года. Среди пяти ответственных – Дмитрий Медведев и губернатор Антон Алиханов.

Второе поручение касалось утверждения графика строительства и ввода в эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов (в том числе комплекса на Октябрьском острове в Калининграде). В тексте документа говорится, что начать функционировать комплексы должны не позднее 31 декабря 2023 года. График строительства должен быть подготовлен к 31 марта.

Ну и в последнем поручении сказано об организации проведения в указанных субъектах РФ (в том числе в Калининградской области) «общественных обсуждений условий взаимодействия создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов с региональными и муниципальными учреждениями культуры». Доклад на эту тему Антон Алиханов должен подготовить до 25 апреля этого года.

Напомним, в начале марта в Калининграде была одобрена концепция культурно-образовательного кластера, который появится на Октябрьском острове. Ее обсудили на заседании архитектурно-градостроительного совета. В частности, главный архитектор области Евгений Костромин заявил, что на территории комплекса, в котором разместится музей и театр с высшей школой театрального и музыкального искусства, будет реализована общая концепция организации комфортной городской среды.