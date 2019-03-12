Как записать ребенка в детский летний лагерь и купить путевку в Калининграде

Когда начало, сколько смен?

Планируемое начало первой смены в загородных центрах 2 июня, лагерях с дневным пребыванием - с 1 июня. Продолжительность смен - 21 календарный день. Всего четыре смены.

О каких загородных центрах идет речь?

Администрация Калининграда является учредителем семи загородных центров:

- Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени Гайдара (Светлогорск, ул. Балтийская, 25а);

- Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени Терешковой (Светлогорск, поселок Майский);

- Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Юность» (Светлогорск, ул. Балтийская, 25а);

- Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп» (Багратионовский р-н, поселок Ветрово);

- Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Чайка» (Ладушкин);

- Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» (Светлый, поселок Волочаевское; Зеленоградский район, пос. Круглово);

- Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» (Светлогорск, ул. Балтийская, 29).

Сколько стоит путевка?

Планируемая стоимость путевок в центры на одну смену продолжительностью 21 день составит от 14 700 рублей в центре «Олимп» (в 2018 году было 14 650), до 23 100 рублей в центре «Огонек» (в 2018 году было 22 600). Или - от 745 до 1 100 рублей в сутки на одного ребенка.

Стоимость пребывания в пришкольном лагере не изменится по сравнению с прошлым годом, и составит 2520 рублей за смену (120/день), из которых родители оплачивают 882 рубля.

Как купить путевку через интернет?

Подача заявлений на приобретение путевок в загородные центры, в том числе бесплатных, как и в прошлом году, будет организована через информационный сайт комитета по образованию мэрии Калининграда - www.eduklgd.ru.

Для подачи заявления родителям необходимо зайти на сайт, выбрать желаемый детский оздоровительный центр и заполнить форму электронного заявления.

По личному опыту замечу, что заполнить заявку – легко. Тут же сообщили, что заявка принята, назван номер заявки, указаны номера телефонов выбранного мной загородного центра, куда могу обратиться по всем вопросам.

Могут ли купить путевку жители других муниципалитетов области других регионов?

- Да, ресурс www.eduklgd.ru доступен и для жителей Калининградской области, других регионов.

Что происходит после того, как подаешь заявку?

- После официального подтверждения заказа на указанный в заявке электронный адрес будет отправлена квитанция с реквизитами лагеря, которую необходимо оплатить в любом отделении банка.

ВАЖНО! Оплата квитанции осуществляется в течение 5 банковских дней после выставления счета. По истечении срока, если не произведена оплата, бронь на путевку снимается и заявка ликвидируется. Заявка на путевку действительна в течение 20 календарных дней для родителей, претендующих на льготную путевку (если есть отметка на льготу в заявлении). Гарантией приобретения путевки являются получаемые вами документы: документ об оплате и подтверждение с указанием номера путевки.

А если нет возможности купить путевку через Интернет?

Гражданам, у которых отсутствует возможность подачи заявки в электронном виде, будет обеспечена техническая поддержка в учреждениях дополнительного образования. В будние дни, в рабочее время можно обращаться в Калининграде в следующие учреждения:

дворец творчества детей и молодежи (ул. Сергеева, 10);

дворец творчества детей и молодежи «Янтарь» (ул. Судостроительная, 2);

детско-юношеский центр «На Молодежной» (ул. Молодежная, 3);

детско-юношеский центр «На Комсомольской» (ул. Комсомольская, 3);

детско-юношеский центр «Московский» (ул. К. Назаровой, 59);

дом детского творчества «Родник» (ул. Менделеева, 17);

станция юных техников (Московский пр-т, 169 «а»).

Также консультацию можно получить в комитете по образованию мэрии Калининграда в рабочие дни по телефонам: 92- 40- 24 и 92-40-95.

Кому рассчитывать на льготы?

По закону, в зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи, в качестве мер социальной поддержки цена путевки будет снижена. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно.

С 4 апреля в Калининграде начнется прием заявлений и документов от родителей (законных представителей) для расчета среднедушевого дохода семьи и определения размера оплаты части стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и центры за счет средств бюджета. Эта возможность на лето 2019 года предусмотрена для детей, зарегистрированных в Калининграде, в возрасте от 6 до 18 лет, из семей со среднедушевым доходом от одной до двух величин областного прожиточного минимума включительно,, для которых путевки приобретаются родителями (законными представителями) самостоятельно. Прием заявлений будет осуществляться по адресу: проспект Победы, 42. Отдел семьи, материнства и детства в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Консультации по вопросам льгот на путевки можно получить в отделе семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации Калининграда (проспект Победы, 42, телефоны: 92-37-70, 92-37-47, 92-37-48, 92-37-62, 92-37-66, 92-37-50, 92-37-52).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным мэрии Калининграда, на организацию отдыха летом 2019 года предусмотрено более 96 миллионов рублей. На подготовку центров к летнему сезону предусмотрено 5 миллионов рублей: на устройство универсальной спортплощадки в центре имени Терешковой, приобретение мебели и мягкого инвентаря в центрах «Чайка» и «Олимп». Кроме того, запланированы средства на проведение ремонтных работ в центре «Олимп» и «Юность» (разработка проектно-сметной документации на ремонт спортзала). Также в 2019 году разрабатывается проектно-сметная документация на строительство газовой котельной в центре «Огонек».