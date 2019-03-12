По цене ниже рынка: мошенники продавали несуществующие квартиры в Светлогорске и Зеленоградске

Восемь жителей Калининграда стали жертвами шайки риэлторов – даже не «черных», а просто липовых.

Схема нечестного объема денег у граждан была достаточно простой, но вместе с тем вполне эффективной. Некое агентство недвижимости «Консалтинг Плюс» разместило в интернете предложение, от которого было трудно отказаться. Всем желающим сулили квартиры на морском побережье, в Зеленоградске или Светлогорске – на выбор. И что самое главное – по ценам ниже, чем у застройщика! Неудивительно, что вскоре в офис фирмы, расположенный в торговом центре на улице Барнаульской в Калининграде, потянулась вереница жаждущих обзавестись престижной недвижимостью.

Старший из задержанных уже имел судимость.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

- Клиенты получали всю необходимую информацию, после чего заключали договор и вносили предоплату за жилье, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. – С каждого «риэлторы» брали от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Самое интересное, что дома в городах-курортах действительно строились. Вот только бойко торгующие квартирами фирмачи на самом деле не имели к этому ни малейшего отношения! То есть, фактически распоряжались не принадлежавшей им собственностью.

- Пока загадка, как они собирались выкручиваться, когда стройки завершились бы, - продолжает Поставничая. – Можно предположить, что, скорее всего, попросту скрылись бы с деньгами. Общая сумма ущерба для потерпевших составила порядка 2,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности махинаторов. Сначала удалось задержать двух калининградцев в возрасте 35 и 67 лет, причем старший ранее уже был судим за кражу. А вот за организатором преступной группы калининградским оперативникам пришлось отправиться в столицу нашей Родины. Точнее, за организаторшей, ибо шайку возглавляла 46-летняя жительница Москвы.

Общая сумма ущерба для потерпевших составила порядка 2,5 млн рублей.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Пока подозреваемые проходят по восьми уголовным делам, возбужденным по признакам статей УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Впрочем, у полицейских есть все основания полагать, что количество «уголовок» в недалеком будущем может увеличиться. Водворенным пока в следственный изолятор лжериэлторам грозит лишение свободы сроком до шести лет. Причем вряд ли они будут отбывать наказание, вдыхая свежий морской воздух…

ВНИМАНИЕ!

Если вы стали жертвой или свидетелем мошеннических действий, совершенных данными лицами, сообщите об этом в ОМВД России по Ленинградскому району: 554-506 (дежурная часть), 554-601 (отдел уголовного розыска), 554-602, 112 или 02.