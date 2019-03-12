2019-03-12T21:59:43+03:00
Общество

АВТОТОР выпустил 2-миллионный автомобиль!

Юбилейный KIA Cerato компания подарила благотворительной организации «Верю в чудо».
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Поздравить предприятие приехали вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак, губернатор Антон Алиханов и другие почетные гости.Поздравить предприятие приехали вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак, губернатор Антон Алиханов и другие почетные гости.
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На то, чтобы покорить очередной рубеж, калининградскому автопроизводителю понадобилось чуть больше шести лет. Миллионный автомобиль сошел с конвейера АВТОТОР в конце 2012 года, а этой весной цифра стала в два раза больше. Очередной производственный юбилей на автозаводе традиционно отметили церемонией с участием трудового коллектива. В знак благодарности акционеры компании приняли решение премировать сотрудников с наибольшим стажем работы. Всем, кто трудится на АВТОТОР с момента его основания, выплатят по 100 тысяч рублей!

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Выпуск двухмиллионного автомобиля в Калининграде стал без преувеличения событием федерального масштаба. Поздравить предприятие специально приехали заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- За 22 года двухмиллионный автомобиль - это великое событие в жизни трехтысячного коллектива. АВТОТОР является важнейшим предприятием не только Калининградской области, но и российской промышленности в целом. Мы уже ведем активный диалог по дальнейшему развитию с привлечением господдержки, - отметил вице-премьер и добавил: - Хочу вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы вы росли и развивались.

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Антон Алиханов напомнил, что АВТОТОР остается системообразующей компанией региона, обеспечивая работой и достойной заработанной платой не только тех, кто непосредственно трудится на производстве, но и большое количество других сфер. На протяжении многих лет АВТОТОР является и одним из крупнейших налогоплательщиков области. На его долю приходится более 43% налогов, собираемых в бюджеты всех уровней.

- Хочу поблагодарить иностранных коллег, которые поверили в свое время в успех проекта, и Владимира Ивановича Щербакова, который создал у нас такое производство. Сегодня практически 50% объемов выпускаемой в нашей области продукции производится тут, на АВТОТОР. Компания многое сделала за эти годы, много средств вложила в свое развитие. Надеемся на специнвестконтракт, который будет гарантировать дальнейшее участие предприятия во всех программах поддержки, - сказал Антон Алиханов.

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Партнеры АВТОТОР - представители KIA Motors и Hyundai - в очередной раз подтвердили, что полностью удовлетворены качеством выпускаемых в Калининграде автомобилей. Новым витком сотрудничества станет постановка на производство по полному технологическому циклу модели Hyundai Sonata нового поколения. Это произойдет уже в 2019 году.

Что касается двухмиллионного автомобиля, то им тоже стала корейская модель - популярный седан KIA Cerato. По решению основного акционера АВТОТОР Сергея Щербакова и президента KIA Motors в России и странах СНГ Чжина-Ха Кима юбилейная машина была передана в дар калининградской благотворительной организации «Верю в чудо». Теперь количество ежедневных выездов сотрудников к подопечным семьям станет еще больше.

- Для нас такой подарок является поистине бесценным, поскольку именно мобильность выступает основным критерием эффективности работы всего благотворительного центра, - сказала директор «Верю в чудо» София Лагутинская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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