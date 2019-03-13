2019-03-13T14:51:07+03:00
Общество

Можно ли в Калининграде найти учителя музыки для ребенка с синдромом Дауна?

Вчера в Калининградской областной думе прошел очередной этап «Другой чиновник» в рамках благотворительного проекта медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети»
Надежда Ржевская
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Как показала дискуссия, многие решения приходится искать в индивидуальном порядке, но главное, что сделать это вполне реально.Как показала дискуссия, многие решения приходится искать в индивидуальном порядке, но главное, что сделать это вполне реально.Фото: Александр Подгорчук
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В ноябре прошлого года в облдуме состоялся первый круглый стол, в котором приняли участие родители детей с ограниченными возможностями, общественники, чиновники и депутаты. Тогда представители общественных организаций составили приличный список вопросов и предложили власти на каждый из них посмотреть вместе. Причем, в тот момент многим казалось, что мы уйдем от индивидуального решения каждой проблемы, что найдем системный подход. Но как показала вчерашняя встреча, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья - там в большинстве случаев приходится искать решение в индивидуальном порядке. Болезни же не прикажешь затихать сегодня, а обостряться – завтра…

Вот несколько примеров. В ноябре родители жаловались на отсутствие бесплатной стоматологической помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом. Сегодня выяснилась конкретика. Детская областная больница летом этого года получит оборудование, лицензию, и медики смогут оказывать помощь по полису ОМС нуждающимся детям. Почему бы не войти в систему обязательного медицинского страхования частным стоматологическим центрам, где лечат и удаляют зубы детям под общим наркозом? Власти обещают провести переговоры со «Стоматологией на Мира, 5», «Эдкариком» и «Апрелькой».

- Недавно обращалась мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала руководитель отдела детства и материнства регионального минздрава Ирина Черкес. – Врачи стоматологической поликлиники посмотрели ребенка, были приняты решения – какие зубы нужно сохранять, какие – удалять. И такие вопросы нужно решать в индивидуальном порядке, потому что у всех ситуации разные.

Руководитель благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская пожаловалась на то, что не все нуждающиеся дети обеспечены паллиативным питанием. Решено, что в рабочем порядке представители центра и минздрава поработают с обновленными списками нуждающихся, созовут согласительную комиссию, а затем проведут торги по закупке недостающего питания.

Руководитель общества «Под одним солнцем» (объединяет семьи с детьми с синдромом Дауна) Мария Лерман обращается с просьбой к властям Калининграда помочь организовать обучение детей в школах искусств.

- Сегодня возможность создания адаптивной индивидуальной программы по развитию ребенка, например, в музыкальной школе – возможна, - сказала вице-мэр Калининграда Анна Апполонова. – Нам важно знать потребности вашего общества, видеть детей, и тогда уже предметно разговаривать.

Руководитель родительского сообщества семей с детьми с ДЦП «Мы вместе» Юлия Рыбалко, узнав, что в 2020 году в парке «Южный» заработает спортивный комплекс, забеспокоилась. Мол, а будет ли возможность у детей с ДЦП заниматься в новом бассейне, предусмотрено ли застройщиком соблюдение норм «Доступной среды»? Решено, что Юлия Рыбалко вместе с представителями министерства спорта поинтересуются у застройщика, какой планируется возводить учебную чашу. Тем более что планируется набирать в штат и специальных тренеров, кто профессионально работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

- Вот такое двухстороннее движение и должно быть, - резюмировала встречу спикер облдумы Марина Оргеева. – Никто не отказывает в помощи.

Предварительно, следующий этап «Другой чиновник» решено провести осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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