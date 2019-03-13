25 лет трагедии на Куршском заливе: К погибавшим рыбакам пробивались на вертолетах и лодках

Порой можно услышать: главный виновник беды, которая случилась 13 марта 1994 года на Куршском заливе, – само время, «лихие 90-е». В стране царили повсеместные разброд и шатания. В частности, никакого контроля не было за тем, что творилось на покрытых льдом заливах. А между тем как никогда много народу якобы стало тогда ходить туда как на работу, чтобы наловить рыбки и на продажу, и себе на прокорм…

Бардака и нищеты действительно хватало. И, безусловно, трудности той жизни сыграли в этой трагедии свою роль. Однако на подледную рыбалку множество калининградцев ходили во все времена. И каждый год кто-то не возвращался… Правда, массовой гибели людей не случалось. Почему? Видимо, потому что ни разу не сходились так трагически сразу все обстоятельства, как 13 марта 1994-го.

Спасайся кто может!

То воскресное утро выдалось тихим и солнечным. Повеяло первым одуряющим весенним теплом. Наиболее рьяные огородники уже закопошились на участках. А многие другие калининградцы устремились на лед Куршского залива, чтобы успеть «еще разок» сходить на зимнюю рыбалку.

К середине дня небо стало быстро затягивать тучами, поднялся ветер. Лед начал трещать, отрываться, ломаться. Те, кто был недалеко от суши, прыгали в воду, бросая вещи. На берег выходили мокрые и продрогшие, но счастливые: смертельная опасность позади! Остальных же все дальше уносило в залив на ломающихся льдинах.

Мобильников в наших краях тогда еще не было. Те, кто успел соскочить с льдины и по мелководью доплыть-добрести до берега, искали ближайший телефон, чтобы позвонить в милицию. Спасателей у нас тогда тоже еще не было.

Дело шло к вечеру. Тревожные сигналы стали поступать один за другим:

– В районе поселка Киевское оторвало льдину с рыбаками! И их там много, очень много!..

«География» ЧП быстро разрасталась: Заливино, Каширское, Ушаковка, Июльское. Сразу в нескольких местах отодранные от суши льдины понесло в залив. И на каждой – люди.

Первыми на выручку погибающим рванули военные. Полетели на «вертушках», невзирая на нелетную погоду, в нарушение всяких правил. Правда, на ночь они были вынуждены прерваться. Однако как только рассвело – снова сели за штурвалы.

При этом спасательная операция не прекращалась и в темное время суток. Только была уже неофициальной. Местные жители спускали на покрытую шугой воду лодки и, сами отчаянно рискуя, шли на помощь. Так, вертолетчики в тот вечер забрали с льдин 23 рыбака. Валерий Фадеев и Сергей Баринов из Каширского спасли 47 человек!

Когда 13 марта 1994-го рыбаки попали в беду, Фадеев лежал дома с температурой под сорок. Но, узнав о ЧП, рванул к своей моторке. Не раздумывая, вместе с ним бросился на выручку погибающим и сосед Баринов.

Баринов был милиционером-водителем Гурьевского ОВД, Фадеев – вожатым караульных собак в воинской части. Тем не менее, не имея никакого отношения к МЧС, они и ранее, рискуя жизнью, неоднократно спасали терпящих бедствие рыбаков. А в те страшные часы двое спасателей-добровольцев не раз могли и сами погибнуть. Однако о себе не думали.

Фадееву и Баринову потом было присвоено звание Героя России. Еще один местный житель, Иван Елизаров, удостоился ордена Мужества. На его счету – 22 спасенных души. Замечу, этому герою было тогда уже 66 лет, и к погибавшим он в одиночку пробивался вручную – на весельной лодке.

Хотя находились и другие, совсем другие. Кто не брезговал забирать вещи, оставшиеся на льду. Кто шуровал по машинам, сиротливо ждавшим своих хозяев на берегу…

Венки на воде

Для терпящих бедствие самым страшным временем стала ночь. Много всякого произошло за те бесконечные часы. Но, думается, ни к чему вдаваться в жуткие подробности. То, что было уместно и даже необходимо сразу после трагедии (чтобы лучше всё прочувствовали и сделали правильные выводы), по мне, сегодня выглядело бы уже как некое смакование.

Утром 14 марта 1994-го над заливом еще кружили вертолеты, собирая живых и мертвых. А по области уже катилась волна противоречивых слухов. Мало кто представлял масштаб случившейся беды. В том числе и наш брат-журналист. Первая информация о ЧП в заливе появилась 15 марта. На тот момент было известно о двух погибших. И СМИ всерьез выражали надежду, что на этом смертный счет остановится.

Тем временем родственники не вернувшихся с рыбалки сходили с ума от неизвестности. В милицию поступали все новые и новые заявления о пропавших без вести. 17 марта было сделано наконец и официальное заявление: «Трагедия, каких еще не бывало», «поиск продолжается», «расследуются обстоятельства»…

Только вот народ не доверял властям. Недаром вскоре был создан общественный комитет, занявшийся собственным расследованием причин куршской трагедии. Также начался сбор денег для оказания помощи семьям погибших, многие из которых по-прежнему считались пропавшими без вести – тела-то не нашли.

В апреле, на сороковины со дня трагедии, на площади Победы в Калининграде прошел траурный митинг. А еще была организована поминальная акция – прямо в заливе. Ровно в полдень из Полесска вышел пограничный сторожевой катер, взяв курс на траверз мыса Острый. В том районе погибла большая часть рыбаков. Там и легли на воду венки.

История учит?

Еще 22 марта 1994-го, всего через неделю после трагедии, была озвучена идея: на месте массовой гибели рыболовов надо установить знак: в память о погибших, в назидание живым. Он появился на берегу в Каширском – открыли его 13 июля 1996-го. На плитах, изображающих расколотую льдину, выбито 51 имя.

С 1996 года на берегу залива в поселке Каширское стоит скорбный мемориальный знак.Фото: Валерий Маначин

– Да, не повезло мужикам…

И – вперед, на лед! Хотя порой он еще хуже, чем был в тот черный день. Однако это тем мужикам не повезло, а нам – повезет. Короче, история учит тому, что ничему не учит. Для многих даже такой пример не стал предостережением. Зачем им нужна эта игра в рулетку со смертью, не хватает острых ощущений? Нет, они, похоже, всерьез полагают, что опасности для жизни нет. Ведь на дворе не 1994-й. Есть теперь МЧС, у всех имеются мобильники.

– Иногда и правда через трещины попрыгаешь, а то и на льдине приходится покататься, – посмеиваясь, говорят бывалые рыбаки. – Только если что, всегда можно позвонить на 01. А там ребята четко работают, молодцы!..

Наши эмчеэсники действительно хорошо работают. А для подобных ситуаций у них есть и быстроходные катера, в том числе на воздушной подушке, и вертолеты. Только какой бы крутой ни была техника, стопроцентной гарантии спасения не существует. Особенно если в беде оказалось сразу столько людей.

Многое с тех пор изменилось, но каждый год в конце зимы – начале весны калининградцы массово выходят (а то и выезжают) на уже некрепкий лед, желая успеть порыбачить «еще разок». Пока им везет. Однако жизнь уже показала – иногда везение заканчивается.