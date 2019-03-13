2019-03-13T18:49:56+03:00
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"Черная кошка, белый кот" в Калининграде: масштабное театральное явление

Рецензия на спектакль Сергея Чехова, который прошел в драмтеатре
Наталья ЛИХИНА
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Сцена из спектакля "Черная кошка, белый кот".Сцена из спектакля "Черная кошка, белый кот".Фото: Калининградский областной драматический театр
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Спектакль "Черная кошка, белый кот", премьера которого состоялась накануне в Калининградском областном драматическом театре, еще долго будет резонировать в нашем общественном и культурном пространстве. Это масштабное театральное явление. Да, в посмодернистской и поставангардистской системе координат: с фрагментарностью и смешением стилей, смысловой невнятицей, с антуражем на контрасте и взаимоотрицании (канистры, автоматы и избыточная роскошь и вычурность как бы барокко, с золотым полом, хрустальными люстрами, фижмами и т.д.), эстетической провокативностью и "разрывом шаблона".

Сергей Чехов и Олег Жуковский предложили такую форму театрального искусства, которая требует от зрителя особого интерактивного соучастия в театральном действии - до-мысливания, до- воображения, до- читывания.

Известно, что в средневековой культуре (до изобретения печатной книги), когда на изготовление одной книги уходило стадо телят, Книгу заменял Собор. Все знаки, символы, метафоры, розетки, виньетки, химеры, горгульи, витражи, мозаики и прочее - все это читалось как текст. Эстетика Кустурицы, которой в определенной степени следует Сергей Чехов, требует такой же напряженной работы по разгадыванию, дешифровке культурных кодов и архетипов, то есть ориентирована на подготовленного зрителя. Да, зритель уходил со спектакля, но Зритель оставался.

Калининградский драматический театр в последние годы отважно пошел по пути экспериментального театра, театра художественного поиска и эстетических новаций. "Маленькие трагедии", "Мертвые души", "Мокинпотт", а теперь и "Кошки" стали прорывом в поиске нового театрального языка.

Автор - кандидат филологических наук, доцент БФУ имени Канта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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