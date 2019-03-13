«Копенгагена у нас не будет»: Вице-мэр Калининграда честно рассказал о развитии велоинфраструктуры

В среду в мэрии Калининграда прошла встреча руководителей комитетов и отделов администрации, отвечающих за ремонт и содержание улично-дорожной сети, с представителями велосипедных сообществ города. Подобных встреч в Калининграде не было давно (попытку в мэрии совершали минувшей осенью, но она провалилась), поэтому на нее прибыли руководители нескольких крупных велосипедных групп с подписчиками в несколько тысяч человек. О формате никто заранее не договаривались - инициатору этого собрания, вице-мэру, руководителю комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олегу Кутину, похоже, сначала просто хотелось посмотреть, с кем придется иметь дело.

Первым делом Кутин попросил рассказать о наработках мэрии в этом направлении начальника отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александра Химича. Тот, не имея ничего нового на руках, показал собравшимся, которую еще несколько лет назад готовил для одного из своих выступлений бывший председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников. Далее начальник отдела ремонта и содержания улично-дорожной сети Наталья Кальмуцкая рассказала, где велосипедные дорожки уже есть, после чего один из чиновников назвал несколько улиц, где эта инфраструктура только появится.

Когда же возможность вставить какие-то замечания дошла до велосипедистов, они предложили чиновникам для начала вместе прокатиться по тем велодорожкам, которые уже построены, чтобы понять основные недочеты и ошибки. Среди них, например, завышенные бордюры и разметка, не имеющая в Калининграде какого-то единого стандарта.

Председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова посоветовала Олегу Кутину выделить специального человека, через которого бы осуществлялась коммуникация с городскими велосипедистами.

- Велосипедистам не хватает координатора в мэрии города в части передачи информации о том, где есть проблема, - заявила Апполонова. – Вот здесь, например, нужна разметка, тут был дорожный знак, теперь его нет. Может, мы сделаем горячую линию или выделим человека? Нужен человек, который был бы всегда в коммуникации.

- До конца марта этот человек будет определен, - заверил Кутин. – Когда мы полностью укомплектуем штат комитета, мы уже окончательно определим функционал каждого. Этот человек будет не просто специалистом. Когда мы его определим, я его вам представлю, мы соберемся ориентировочно через месяц, и с этим человеком вы будете на прямой связи.

Кутин также поспешил назвать этого специального чиновника «главным по велосипедам» и заявил, что от темя велосипедизации мэрия теперь точно не отвертится.

- Мы готовы вместе с вами этой работой заниматься, - заявил Кутин, обращаясь к представителям велосипедного сообщества Калининграда. – Я не буду строить перед вами иллюзий, что завтра мы сделаем город Копенгаген здесь. Этого не будет, конечно. Но мы должны начать эту работу. Если мы начнем даже с малого, мы втянемся в этот процесс и заднюю скорость не включим.