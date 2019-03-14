Как получить пенсионные накопления по наследству?

Многие калининградцы не знают, что после смерти родственника они могут получить его пенсионные накопления. Обо всех нюансах выплаты таких денег, а иногда суммы доходят до сотен тысяч рублей, рассказала «Комсомолке» руководитель группы организации и учета инвестирования ОПФР по Калининградской области Людмила Шамрай.

- Людмила Зотиковна, у кого имеются средства пенсионных накоплений?

- Средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования формируются у работающих граждан, 1967 года рождения и моложе, за счет уплаты работодателем страховых взносов на накопительную пенсию в Пенсионный фонд, а также у мужчин, 1953 года рождения и моложе, и у женщин, 1957 года рождения и моложе, у которых накопительная часть трудовой пенсии формировалась в 2002-2004 годы. Кроме того, у предпринимателей, в том числе у тех, которые независимо от возраста, уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии до 24 мая 2005 года. Участники Программы государственного софинансирования пенсий за счет собственных добровольных взносов, средств государственного софинансирования и взносов работодателей, если они являются еще одной стороной Программы и уплачивают дополнительные страховые взносы за своих сотрудников-участников тоже имеют накопления, как и те, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

- Кто может быть правопреемником пенсионных накоплений и каков порядок обращения за выплатой?

- Каждый гражданин, у которого формируются средства пенсионных накоплений, имеет право заранее определить правопреемников своих средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними в случае смерти. Для этого необходимо подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда России. Обращаю внимание, если страховщиком средств пенсионных накоплений являлся НПФ, то с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам следует обращаться именно в этот негосударственный пенсионный фонд. Если при жизни человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление о распределении, в котором определял конкретных правопреемников, то средства выплачиваются правопреемникам по закону первой очереди, к которым относятся дети, родители, супруг или супруга умершего. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. Правопреемниками средств материнского капитала, вошедших в состав срочной пенсионной выплаты являются супруг, отец или усыновитель, дети. Если заявления о выплате средств пенсионных накоплений подают несколько правопреемников, то сумма средств пенсионных накоплений делится на всех правопреемников, подавших заявление в равных долях.

Обратиться в территориальный орган ПФР или НПФ с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам необходимо в течение 6 месяцев со дня наступления смерти застрахованного лица. Если срок обращения пропущен, то его можно восстановить в судебном порядке, получить решение суда о восстановлении пропущенного срока.

- А если правопреемником является несовершеннолетний?

- Тогда заявление о выплате средств пенсионных накоплений подается законным представителем: родителем, опекуном, попечителем. К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего. В этом случае следует открыть банковский счет на ребенка.

- Что еще важно знать при обращении за выплатой?

- Средства пенсионных накоплений могут быть гарантированно выплачены правопреемникам умершего гражданина в случаях, если его смерть наступила до назначения ему накопительной пенсии или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений, кроме материнского капитала, направленного на формирование будущей пенсии. А также после назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений, за исключением средств материнского капитала. Если смерть гражданина наступила после назначения ему накопительной пенсии, средства его пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются!

- Какие документы необходимо представить?

- К заявлению о выплате необходимо приложить подлинники или засвидетельствованные в установленном порядке копии документов: паспорт правопреемника, документы, подтверждающие родство. Это свидетельство о рождении, свидетельство о браке и другие, свидетельство о смерти, банковские реквизиты для перечисления средств пенсионных накоплений, страховое свидетельство умершего, если оно есть.