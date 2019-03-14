2019-03-14T18:26:38+03:00
Общество

«Очень специфический народ»: партийный функционер назвал первых калининградских переселенцев маргиналами и уголовниками

Андрею Кравченко пришлось извиняться, правда, публика ему не поверила
Михаил ЯНОВСКИЙКирилл Алексеев
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Андрей Кравченко.Андрей Кравченко.Фото: Facebook
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В Калининграде очередной скандал - функционер "Единой России" оскорбил первых калининградских переселенцев.

На сайте информационного агентства "БНК-Коми" вышло интервью с Андреем Кравченко, бывшим политтехнологом, а сейчас секретарем калининградского отделения "Единой России" (в интервью Кравченко называет себя, кстати, главным по пропаганде). Андрей Кравченко рассказывает о своей карьере, сравнивает Коми и Калининградскую область, объясняет, зачем переехал на самый запад России, а затем высказывает мнение о тех, кто переезжал в Калининград после войны.

- Тут очень специфичный народ, - сообщил единорос. - Когда город восстанавливали после войны, сюда приехали по большей части маргиналы - ссыльные, мародеры, уголовники. Если взять Магадан, то туда ссылали профессуру, интеллектуальную элиту. Здесь все наоборот: люди с очень пошатнувшейся «кредитной историей». Они заселились в особняки, ничего не созидали, ломали полы и окна, потом все сжигали - чисто потребительское отношение. Этот негативный задел отложил свой отпечаток.

Конечно, этот пассаж совершенно справедливо возмутил калининградцев, многие из которых являются потомками первых переселенцев. Да и сами первые переселенцы еще живы. Каково им было такое читать? В соцсетях разгорелись настоящие баталии, превратившиеся вскоре в травлю незадачливого политтехнолога. В результате тезис про специфический калининградский народ был удален из интервью, а чуть позже Андрей Кравченко принес официальные извинения на своей странице "ВКонтакте". Правда, извинения получились несколько специфическими.

"Смешно. Я никогда не думал, что сила интернета коснется меня, но сегодня, я это ощутил на себе, - написал Андрей Кравченко. - Печально, что наши слова иногда понимают не в том ракурсе, в котором мы хотели бы донести. Это хороший урок, который доказывает, что интернет - сила. Если я кого-то задел, прошу прощения. Все кто готов подискутировать со мной в рамках статьи, которая появилась в сети, всегда на связи".

Понятно, что такие извинения многих пользователей социальных сетей не устроили и "наезды" на единороса возобновились с новой силой.

Позже ситуацию прокомментировал председатель горсовета, лидер калининградских единоросов и прямой начальник Кравченко Андрей Кропоткин.

- Это сотрудник исполкома партии, - подтвердил он. - Мне очень жаль что у нас есть люди которые так думают и говорят. Моя семья, бабушка с 7 детьми, переехала сюда в 1946 году из Ивановской области. Бабушка была стахановкой, героем труда. Я считаю что именно переселенцы восстановили наш край из руин, благодаря им мы живем в своем любимом регионе. Я огорчен и мне очень жаль. Эта позиция в корне расходится с тем что думаю и чувствую я. Все переселенцы - герои нашего времени. И мы должны быть им благодарны!

За последнее время мы, увы, привыкли к скандальным заявлениям чиновников. Один пенсионеров обидит, другой малоимущих, третья - вообще всех россиянок. Но это чиновники, Андрей Кравченко из другого теста, он - политтехнолог, человек, который должен контролировать каждое свое слово. Видимо, по ходу интервью, которое проходило в одном из калининградских ресторанов, что-то пошло не так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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