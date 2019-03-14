«Будем пулять из рогатки»: В Калининграде прошло обсуждение нового моста через Преголю

В четверг в мэрии Калининграда собрался технический совет, на котором обсуждали будущий мост через реку Преголю в районе гостиницы «Ластадие». Отчитывался главный инженер компании «Строй Консалтинг» Станислав Теравский, которому после доклада сделали несколько предложений по корректировке проекта.

Забегая вперед, скажем, что проект был представлен только один, так как, по словам Теравского, ранее уже обсуждалось и прорабатывалось более 20 вариантов. При этом, практически сразу был «задвинут» вариант двукрылой системы разведения моста.

- Двукрылая система рассматривалась, естественно, как основная, которая логична изначально, но у нас местные условия, в том числе сильно стесненные со стороны гостиниц, не позволяют нам расположить там ничего, - пояснил инженер. - Тем более, там исторические деревянные набережные идут, и нам пришлось бы отодвигаться очень далеко, а этого сделать невозможно.

Как у финнов

Проектировщики столкнулись с несколькими проблемам. Во-первых, мост не должен мешать судоходству, и обязательно должен быть разводным. Во-вторых, нельзя создавать громоздкие входные группы и высокие лестницы, загромождающие набережную. В-третьих, разводной механизм тоже не должен занимать много места (это сразу отмело вариант вертикально-подъемной системы). Также не стали использовать вариант с поворотной системой разводного механизма - слишком дорого.

- Поэтому мы пришли к облегченной схеме с фермами и одним пилоном, - заявил Теравский.

Вид со стороны гостиницы.Фото: предоставлено разработчиками проекта.

В Калининграде уже был случай, когда журналистам показали проект моста через Преголю, практически подчистую счерченный с аналога из Бордо. В связи с этим Станислава Теравского спросили, есть ли у представленного проекта какие-то аналоги, но инженер ответить затруднился.

- Даже не знаю, - признался он. – К какому-то такому варианту мы пришли во время работы. Есть, конечно, аналоги. Такие мосты финскими что ли называют. Главный архитектор области в том числе нам что-то подобное показывал.

К слову, во время обсуждения проекта практически не возникло вопросов по внешнему виду переправы. Зато инженеров и архитекторов интересовало, как именно будет производиться доставка разводного механизма и всей конструкции моста к месту его установки. Станислав Теравский сообщил, что в доставке по воде ему отказали в «Волго-Балте», сгружать конструкции через Эстакадный мост тоже не стали, так как для этого бы понадобилось устанавливать подъемный кран, веса которого бы, вероятно, не выдержала набережная. В итоге, пришлось остановиться на доставке грузовиками через недавно отремонтированный Медовый мост.

Что же касается визуальных характеристик, то по этому поводу первым высказался руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Этот проект хорошо нам знаком уже не первый месяц, - заявил Маслов. – По поводу каких-то вопросов в части соответствия историческим формам тут все прорабатывалось.

Главный архитектор области Евгений Костромин, который и так вплотную работал с проектировщиками всю дорогу, посоветовал доработать материалы входных групп и пандусов моста, а также продумать дизайн его вечерней подсветки.

Кто заплатит

Одним из последних слово взял почетный строитель России Василий Ковальчук. Перед его выступлением председательствовавший на собрании председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин обронил: «Пошла тяжелая артиллерия».

- У нас же там остров огибает рукав Прегеля, а это что, обязательное требование, чтобы эта рогатка там стояла в центре города? – ткнул пальцем в мост Ковальчук. – С одной стороны у нас шар будет стеклянный (Музей Мирового океана - Ред.), а потом из рогатки будем пулять в этот шар, да?

Почетного строителя удивило, что под мостом обязательно должны ходить корабли, и он предложил попросту запретить там судоходство, а все то, что движется по реке запустить по второму рукаву Преголи.

- Тогда будет пешеходный ажурный мостик без этой рогатки, которая со всех сторон будет смотреться! – добавил Ковальчук.

Эксперту напомнили, что именно в этом месте проходит международный водный маршрут Е-70, перекрыть который никто не позволит. По поводу же конструкции проектировщики ответили, что попробуют ее облегчить.

Что касается примерной стоимости строительства моста, то Станислав Теравский заявил о 95 миллионах рублей. Тут стоит напомнить, что в июле прошлого года председатель горсовета Андрей Кропоткин заявлял, что компании «Ластадие» потребуется вложить в строительство моста около 40 миллионов.

- Грубо говоря, правительство области вложит 30 %, еще 30 % — город Калининград, и 30 % — инвестор, который сейчас начнет проектирование, - заявил тогда Кропоткин.

Губернатор Антон Алиханов же, пожалев инвестора, сообщил, что он облагородил гораздо большую территорию набережной, чем планировалось, и готов потратить на мост не больше 20 миллионов рублей.