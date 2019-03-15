Почему Примадонна не обиделась на Александра Васильева за фразу про «слонопотамные ноги»

Ведущий популярного телешоу «Модный приговор» вновь приезжал в Калининград с лекцией – и зал опять был полон. Останавливался Александр Александрович в Зеленоградске, где у него квартира в «немецком» доме. Заодно проконтролировал, как идет ремонт особняка довоенной постройки, который Васильев восстанавливает. Нашел время и на общение с «Комсомолкой».

«Икона стиля в Калининграде – королева Луиза»

- Я к вам из Челябинска и почти не спал. До этого был в Вильнюсе, в Минске. В Нижнем Новгороде прямо на железнодорожном вокзале открыл выставку «Мода и путешествия 1919-2019». Сейчас веду переговоры с одним крупным музеем в Калининграде, они планируют мою большую выставку летом. Путешествия, курортная мода… Правда, вопросы финансирования… У нас на многое хватает лишних денег, а на что-то не можем найти. Если хватит на Васильева, то он приедет.

- У вас на пиджаке брошка с изображением королевы Луизы…

- Это миниатюра XIX века. Неплохая. Ручная работа, золото, фарфор. Все просто. Калининград – самое прекрасное место, чтобы носить ее. Если говорить о вашем городе и вашем крае, о моде в нем, то Луиза – самая известная и знаковая икона стиля. Невозможно привести в пример ни одной другой более популярной женщины из этого региона, чем королева Луиза. И я с удовольствием собираю разные вещи, связанные с памятью о ней.

- Недавняя потеря в мире моды – это Карл Лагерфельд.

- Он, между прочим, был прусского происхождения, как говорит его фамилия. Хотя жил в Гамбурге. Это большая потеря, он был чрезвычайно деятельный, очень креативный человек, прожил длинную и красивую жизнь и оставил завещание своей кошке. Тоже прекрасно!

- У вас есть личная история, связанная с Лагерфельдом?

- Да. Около 15 лет назад, вышла моя первая книга «Красота в изгнании», ее перевели на английский язык, она стала продаваться в книжном магазине Лагерфельда в Париже. Он ведь еще был страстным библиофилом, имел очень большую библиотеку. И одна из моих книг всегда лежала у него на рабочем столе - потому что там я очень много пишу о Шанель и ее связи с Россией. Видимо, поэтому Карл Лагерфельд выбрал иллюстрации из этой книги, когда создавал коллекции Chanel на русскую тему. Для меня это большая честь. Лично мы встречались однажды в Париже – знакомство, рукопожатие и пара слов. Тогда он мне и сказал, что моя книга лежит у него на столе.

- Как изменится мир моды после ухода Лагерфельда?

- Уверен, что характер дома Chanel будет совсем не тем. Я не вполне уверен, что его ассистентка, которая взяла бразды правления, сможет вытянуть стилистически этот очень раскрученный и творческий бренд.

- Неужели у нас больше не осталось мастодонтов от моды?

- Конечно, остались. Еще жив итальянский модельер Роберто Капуччи, живы Джорджио Армани, Вивьен Вествуд, Пьеру Кардену 96 лет. И вообще отчаиваться не надо. Придет новое поколение.

Александр Васильев в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.Фото: Instagram.com

13 костюмов от Аллы Борисовны

- Ваша коллекция старинной одежды насчитывает уже больше 65 тысяч экземпляров. Что-то удалось приобрести за последнее время?

- Костюм танцовщика и хореографа Вацлава Нижинского работы известного Льва Бакста. Ротонду императрицы Александры Федоровны работы знаменитого дома высокой моды «Бризак» из Санкт-Петербурга. Это такая парчовая пелерина в пол, отделанная белыми страусовыми перьями. Ее ценность еще и в том, что существует фотография, на которой в этой пелерине запечатлена императрица на торжествах по случаю спуска на воду императорской яхты. А еще я купил часть гардероба французской писательницы Жорж Санд, которая жила в XIX веке. Такие вот новости за последний месяц.

- Говорят, вы заполучили себе в коллекцию наряды Аллы Пугачевой?

- Да, она мне передала 13 костюмов. Это фурор для России. Никакие Dior и Chanel не перебьют популярность Аллы Борисовны! Передать мне наряды - была ее личная инициатива. Она позвонила и сказала: «Приезжай и забирай». Что я и сделал. Сама Алла Борисовна выбрала те платья, которые решила мне передать. У нее их очень много. Я не могу посчитать, но уверен, что больше 150 сценических нарядов.

- Есть и те, что еще с советских времен остались?

- У нее остались все наряды за все годы выступлений! Даже первое платье, в котором она дебютировала в Сопоте с песней «Арлекино».

- Хорошо принимали вас в семейном замке?

- Да, очень хорошо покормили, показали обстановку. Максим собирает старинную живопись, мебель, бронзу. Все, что мог, я осмотрел и оценил. Его коллекция мне понравилась. Но никаких открытий я не сделал, конечно. Максим покупает на больших аукционах вещи с провенансом (от фр. provenance - происхождение, источник, здесь - история владения художественным произведением, предметом антиквариата – Ред.). А я, даже не читая этикеток, все мог о них рассказать. Это его впечатлило.

- А как вам показался сам замок?

- В нем много от «Гарри Поттера». При въезде сказочные драконы, наверху горгульи. Даже сына Аллы Борисовны и Максима зовут Гарри. Я считаю, что есть прямая связь.

«Бездельникам обидно, что у меня каждый день успех»

- В одном из старых интервью вы говорили об Алле Пугачевой как о законодательнице дурного вкуса в России: «Эта идея все время носить мини-платья со слонопотамными ногами, конечно, не помогала всему образу». Она не обиделась за те слова?

- Это было снято очень коварным путем. В мурманском музее лет 10 назад у меня открылась выставка исторических вееров. И журналист-блогер спрашивает: «Что вы думаете насчет стиля Пугачевой?». Я говорю: «Поговорим о веерах». Но слышу: «Про веера мне не интересно, интересно про Пугачеву. Мне она очень нравится в мини». А я сказал, что мне не нравится. Я считаю, что такие полные ноги открывать не надо. Да, тогда я употребил более хлесткое слово. Но я совершенно не меняю своего мнения. Есть периоды в жизни любого человека, не только певицы и актрисы, когда мини носить больше не надо. Сейчас Алла очень сильно похудела и мини не носит. Была ли она обижена после того случая? Откуда я знаю? Если бы я оскорблялся и обижался на все те гадости, которые пишут про меня в интернете, мне вообще не жить. Но я понял, что это пишут обывательницы, далекие от моды и погрязшие в зависти. Конечно, им обидно, что у меня каждый день успех, каждый день новые выступления. Сегодня я в Калининграде, завтра – на корпоративе в Остафьево под Москвой, послезавтра – на Кипре. Кого-то это дико расстраивает. Но ведь я этого добился сам. Бездельникам в душе это очень не нравится. Легче лежать на диване и говорить: «Ничего в этой жизни получиться не может, все куплено и распродано, все места заняты». Я знаю, что ничего не куплено и ничего занято, особенно в моей области. Это просто непаханое поле. Иди и делай!

- Платья Пугачевой тоже будут выставляться?

- Да. У меня на ВДНХ даже будет мемориальная выставка, посвященная 70-летию Аллы. Она меня пригласила на свой юбилейный концерт. Все это очень приятно.