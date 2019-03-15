2019-03-15T12:57:28+03:00
Экономика

«Экономим с «Комсомолкой»: как в Калининграде помыть автомобиль без лишних затрат

Предлагаем несколько вариантов, как и где можно сэкономить
Александр КАТЕРУША
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Быть водителем-девушкой тоже выгодно. В Калининграде есть автомойки, которые по воскресеньям моют машины автоледи со скидкой в 25 процентов.Быть водителем-девушкой тоже выгодно. В Калининграде есть автомойки, которые по воскресеньям моют машины автоледи со скидкой в 25 процентов.Фото: Сергей ГАПОН
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ГДЕ

В Калининграде есть классические автомойки и мойки самообслуживания.

В первом случае можно сэкономить, заранее разузнав цены. Где-то обычная мойка машины без пылесоса стоит 300 рублей, где-то 250 рублей. Учитывайте, что часть помывочных предприятий ночью не работают – успевайте до заката.

Мойки по системе самообслуживания открыты круглые сутки. Стоит удовольствие в Калининграде в районе 20 рублей за минуту (пылесос от 10 рублей за 2 минуты). Опытный водитель на все про все укладывается в 150 рублей. Так что намыливать и смывать надо как можно быстрее.

КОГДА

Ночью помыть машину на 20% дешевле, чем днем. Некоторые мойки устраивают акцию с 22:00 до 09:00 или с 23:00 до 07:00.

Мойки самообслуживания и тут не отстают – в ночное время обещают прибавить времени за прежнюю цену.

Быть водителем-девушкой тоже выгодно. В Калининграде есть автомойки, которые по воскресеньям моют машины автоледи со скидкой в 25%.

Постоянство – хорошее качество водителя и владельцы моек этим пользуются. Ловите акции! Если приезжаете в одно место за месяц четыре раза, то пятый раз вам предложат помыть бесплатно.

ЧТО БЕСПЛАТНО

На мойках самообслуживания есть:

- функция «Сжатый воздух» для просушки резиновых дверных примыканий. Этим же воздухом можно сдуть пыль;

- возможность подкачать шины.

НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЕНИ

Экономя деньги, не забывай про время. Ведь если не повезет, то вы простоите в очереди из двух-трех машин, а потом еще и ждать, пока помоют вашу.

Старайтесь мыться у супермаркетов или торговых центров. Время ожидания потратите с пользой: купите продукты или подарки.

В ТЦ «Мега» дают 2 часа бесплатной парковки, если приезжаете к ним мыть машину.

В ТЦ «Европа» ваш автомобиль могут ополоснуть прямо на подземной парковке. Там работает бригада мобильных автомойщиков. Простая помывка легковушки у них – 330 рублей. Коврики, чистка салона и прочее удовольствие оплачивается дополнительно.

БДИ!

Мойки в городе предлагают базовые пакеты и пакеты типа «Люкс» - это когда дорого и машину чистят и моют со всех сторон. Но, оказывается, в эти улучшенные предложения зачастую не входит чистка багажника и чернение резины. Совет – изучите прейскурант и конкретный перечень услуг, чтобы не доплачивать потом по факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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