Евгений Гришковец: Шнуров - это предатель и презирающий все на свете человек

Наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец опубликовал на страницах своего интернет-дневника интервью, которое он дал в Калининграде. Рассуждал о кино, о рок-музыке и о Сергее Шнурове. И похоже, откровенные высказывания Гришковца могут совсем не понравиться лидеру группировки "Ленинград".

- Феномен Шнура в том, что он – предатель, - говорит Гришковец.

Про его словам, Шнур появился как настоящий рок-н-рольщик, как "безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник", а сейчас это "в чистом виде циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее":

- Невозможно написать песню «Лабутены», не презирая тех людей, которые под эту музыку пляшут. Я смотрю на него и думаю – зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось.

Прошелся Гришковец и по работе Шнура в качестве ведущего ток-шоу «Про любовь» на телевидении:

- Он участвовал в теле-шоу на Первом канале и говорил, что это его жизненный эксперимент, но было видно, что для него точно деньги не пахнут. Только непонятно, нафига ему столько денег, - удивляется писатель.

В этом же интервью Гришковец упоминает о том, что он был знаком и даже приятельствовал со Шнуром когда-то. Однако, по словам Гришковца, «того Шнура уже нет».

- Я был в восторге от его первых альбомов. Я был на его концерте, когда он приехал в Калининград и у него был гипс на руке. Он сломал руку. И гипс был грязный-грязный, видно было, что он спал, где-то валялся. Но он все равно хотел играть концерт. У него был лонгет с локтем, он попросил, чтобы его ему сломали, чтобы он мог играть. Ему чуть ли не запаяли медиатор, и он так играл. Его музыканты заблевали все мониторы, потому что играли пьяные. Но это был такой рок-н-ролл! Настоящий рок-н-ролл! – с радостью вспоминает писатель тот концерт в калининградском клубе «Вагонка». – Я полагал, что этот человек не проживет и 10 лет, так себя сжигая. Но он сжег не себя, а все то живое, что было внутри. Сейчас это абсолютно циничный и презирающий все на свете человек. Того человека, с которым я приятельствовал и которым восхищался, его просто нет! Его не существует. Есть совершенно другой человек.