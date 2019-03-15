2019-03-15T15:25:52+03:00
Звезды

Евгений Гришковец: Шнуров - это предатель и презирающий все на свете человек

Писатель резко высказался о творчестве популярного музыканта
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Евгений Гришковец признался, что когда-то приятельствовал со Шнуром. Однако, по словам писателя, «того Шнура уже нет».Евгений Гришковец признался, что когда-то приятельствовал со Шнуром. Однако, по словам писателя, «того Шнура уже нет».Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец опубликовал на страницах своего интернет-дневника интервью, которое он дал в Калининграде. Рассуждал о кино, о рок-музыке и о Сергее Шнурове. И похоже, откровенные высказывания Гришковца могут совсем не понравиться лидеру группировки "Ленинград".

- Феномен Шнура в том, что он – предатель, - говорит Гришковец.

Про его словам, Шнур появился как настоящий рок-н-рольщик, как "безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник", а сейчас это "в чистом виде циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее":

- Невозможно написать песню «Лабутены», не презирая тех людей, которые под эту музыку пляшут. Я смотрю на него и думаю – зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось.

Прошелся Гришковец и по работе Шнура в качестве ведущего ток-шоу «Про любовь» на телевидении:

- Он участвовал в теле-шоу на Первом канале и говорил, что это его жизненный эксперимент, но было видно, что для него точно деньги не пахнут. Только непонятно, нафига ему столько денег, - удивляется писатель.

В этом же интервью Гришковец упоминает о том, что он был знаком и даже приятельствовал со Шнуром когда-то. Однако, по словам Гришковца, «того Шнура уже нет».

- Я был в восторге от его первых альбомов. Я был на его концерте, когда он приехал в Калининград и у него был гипс на руке. Он сломал руку. И гипс был грязный-грязный, видно было, что он спал, где-то валялся. Но он все равно хотел играть концерт. У него был лонгет с локтем, он попросил, чтобы его ему сломали, чтобы он мог играть. Ему чуть ли не запаяли медиатор, и он так играл. Его музыканты заблевали все мониторы, потому что играли пьяные. Но это был такой рок-н-ролл! Настоящий рок-н-ролл! – с радостью вспоминает писатель тот концерт в калининградском клубе «Вагонка». – Я полагал, что этот человек не проживет и 10 лет, так себя сжигая. Но он сжег не себя, а все то живое, что было внутри. Сейчас это абсолютно циничный и презирающий все на свете человек. Того человека, с которым я приятельствовал и которым восхищался, его просто нет! Его не существует. Есть совершенно другой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Калининграде двое рецидивистов в масках ограбили 85-летнего ветерана труда
Андрей Кропоткин уволил единороса, оскорбившего первых калининградских переселенцев
В Калининградской области на боевое дежурство заступил полк С-400
Польскую армию втягивают в войну с кабанами
В Калининграде сгорели «Хонда» и «БМВ Х6»
В Калининградской области ввели особый противопожарный режим
Калининградцев наградили за помощь в поимке преступников
На дорогах Калининградской области заработают рамки весогабаритного контроля
В Калининграде волонтеры спасли лебедя с перебитым крылом
В Балтийске сгорел автомобиль «Ауди 100»
Возле границ Калининградской области пролетел стратегический бомбардировщик B-52
"Учителем года" в Калининграде стал преподаватель информатики с внешностью хипстера
За сутки в Калининградской области обезвредили 8 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
16 марта для болельщиков «Балтики» снова запустят бесплатный автобус
На Калининград движется мощный циклон «Гарет»
Вице-мэр Калининграда затруднился ответить, за чей счет будут строить мост у гостиницы "Ластадие"
Актеру Сергею Гармашу подарили гобелен с изображением парусника «Крузенштерн»
Калининградцу насмерть забившего 16-летнего подростка, дали девять лет «строгача»
В Зеленоградске пройдет всероссийская олимпиада школьников по литературе