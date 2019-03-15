Калининградка зарубила топором парня и закопала его тело в сарае

Международный женский день 40-летняя жительница поселка Большаково Славского района, ее гражданский муж, 20-летний сын и 29-летний племянник сожителя отмечали в тесном, можно даже сказать, семейном кругу. Празднование затянулось более чем на сутки, но вечером 9 марта наступила развязка. И произошло это, когда единственная в компании дама осталась наедине с родственником «супруга».

Племяш, судя по всему, выбрал неверный тон в разговоре с неродной тетушкой. Возможно, знай парень, что собутыльница ранее отбывала срок за разбой, «откинувшись» лишь в сентябре прошлого года, он куда внимательнее бы фильтровал базар. А так после пары неосторожных слов в свой адрес уголовница схватилась за лежавший тут же топор и несколько раз тюкнула им оппонента по голове. Когда в комнату вернулись временно отсутствовавшие мужчины, раненый уже доходил в луже крови.

- Ну, что смотрите, думайте, куда труп будем девать! – аккуратно ставя топор обратно в угол, резюмировала убийца.

Подумав, мертвеца перенесли в сарай, стоявший во дворе, и там закопали. После чего продолжили пьянствовать, как ни в чем не бывало, приличия ради выпив за упокой души жертвы.

На следующий день в дверь постучалась жена убитого, которая, наконец-то, обеспокоилась что-то на этот раз слишком уж затянувшимся отсутствием мужа, и отправилась разыскивать его по поселку.

- Был. Пил. Ушел. Куда – не знаем, - ответили оставшиеся в живых «родственники». Безуспешно проведя в поисках еще почти два дня, вдова (которая еще не подозревала о своем новом статусе) решила обратиться за помощью к местному участковому уполномоченному полиции. Офицер отправился туда, где в последний раз видели пропавшего без вести человека, побеседовал поочередно со всеми, кого там застал, и даже несколько неожиданно для себя раскрыл «мокруху»: хозяйка дома созналась, что она порешила обидчика, и даже подсказала, где искать его тело. Прибывший после звонка участкового следователь Советского межрайонного следственного отдела УСКР по Калининградской области организовал эксгумацию и убедился, что признание подозреваемой полностью соответствует действительности.

- Женщина была официально задержана, допрошена и подтвердила свои показания, - сообщила официальный представитель УСКО Наталья Гацко. - В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявить обвинение. В настоящее время выполняется весь необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие намерено дать правовую оценку действиям сожителя подозреваемой и ее сына, принимавших меры к сокрытию особо тяжкого преступления.