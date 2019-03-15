Чем кормят в школах и детсадах Калининградской области

Под контролем правительства

Скандальные истории, когда в школах в ряде регионов России потчевали вафлями с червяками и другими некачественными, просроченными продуктами, шокировали всю страну. Еще бы, даже в Москве, в конце прошлого года в детсадах случилась массовая вспышка дизентерии! А что говорить о глубинке.

Очевидно, что от полноценного питания напрямую зависит здоровье наших детей. Сегодня, увы, не каждая семья может обеспечить нормальный рацион своему чаду. Как правило, завтракает, обедает ребенок там, где учится, а детсадовцы вовсе получают с утра до вечера питание за пределами дома. Недавно вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев поручил разработать жесткие меры контроля за поставками продуктов в школы, детсады, больницы и другие социальные учреждения. Увы, повсеместно действует порочная система поставок продукции в социальные учреждения. Выигрывает тендер тот, кто предлагает самые низкие цены, что, к сожалению, напрямую сказывается на качестве продуктов. Теперь власти планируют предложить обязать заказчиков отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории, представлять результаты производственного контроля, а также закупать только соответствующие ГОСТу товары.

Как обстоит дело с детским питанием в нашем регионе? С начала года все школы и сады должны были перейти на «единое меню», улучшит ли это качество и полноценность ежедневного рациона? Ведь ранее бытовала практика, в одном детсаду детям на завтрак дают вкусную кашу, а в соседнем – импортные йогурты длительного хранения с консервантами и химическим загустителями!

Высокая стоимость – скудный ассортимент

- Для обеспечения здоровым сбалансированным питанием детей планируется внедрить единое меню, что исключит недостатки, - сообщила "Комсомолке" главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.

Разработчиком регионального примерного двухнедельного рациона питания обучающихся является кафедра технологии продуктов питания КГТУ. Также были учтены предложения Ассоциации организаторов социального питания региона. Сейчас охват горячим питанием дошкольников составляет 100 процентов, школьников - 94,8 процента. Рацион питания, как правило, включает все основные пищевые продукты: мясные, молочные, растительное и сливочное масло, яйцо, овощи, фрукты. Однако высокая стоимость ряда продуктов питания и сырья повлияли на снижение ассортимента и разнообразия питания детей и подростков.

С начала этого учебного года специалисты Роспотребнадзора региона проверили 21 детсад, 6 школ и 4 поставщиков продуктов, выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках организаций, у поставщиков - требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Нарушителям выписали 54 штрафа на сумму 580 тысяч 700 рублей. Хорошо, что просроченных продуктов не обнаружено, пищевых отравлений у детей не было.

Что делать и как должно быть

- Необходимо принять программу «Школьное молоко», разработать программу совершенствования питания детей в образовательных учреждениях области для укрепления материально-технической базы пищеблоков. Нужно расширить ассортимент продуктов питания, обогащенных витаминами, минеральными веществами и микроэлементами в рационе школьников, - отметила руководитель ведомства.

Пока же нельзя говорить о всеобщем обеспечении детей полноценным, безопасным питанием и выполнении натуральных норм питания на одного ребенка в день. Не обеспечен надлежащий контроль за организацией питания детей со стороны медиков и администрации школ и детсадов. Нужно повышать профессиональную квалификацию работников пищеблоков, лиц ответственных за организацию детского питания.

Ежедневно в рационах должно быть мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2 - 3 дня. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. На обед полагается закуска (салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени), первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и десерт.

В полдник рекомендуется молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки с булочками и печеньем без крема. Допускается давать сосиски и сардельки, несмотря на то, что эти продукты диетологи не рекомендуют детям.

- Колбасные изделия входят в рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений, - отметила Елена Бабура.

Отдельной проблемой является диетическое питание в школах. С этим пока ситуация не очень хорошая.

- Необходимо составление второго диетического меню. Для этого в штате образовательной организации должна быть диетсестра или иной сотрудник. Также в контракт с поставщиками питания должна быть вписана возможность замены блюд, - сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.

Увы, в половине школ региона нет медиков, в других они работают на полставки, фактически никто заменами продуктов для больных детей не занимается.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

Что запрещено давать в школьных столовых

В школьных столовых запрещено готовить заливные блюда, студни, форшмак из сельди, холодные напитки и морсы без термической обработки, окрошки и холодные супы, макароны по-флотски с фаршем, макароны с рубленым яйцом, яичницу-глазунью, паштеты и блинчики с мясом и с творогом, а также блюда из сухих пищевых концентратов быстрого приготовления.

В детском меню исключены уксус, горчица, хрен, перец, другие острые приправы и соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты, закусочные консервы, кофе натуральный, тонизирующие и газированные напитки, кумыс, кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры, ядро абрикоса, арахис, молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров, карамель и леденцы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Роспотребнадзор региона контролирует 324 дошкольных и 213 общеобразовательных организаций. В 13 детских садах ребятишек кормят по договорам со сторонними организациями, остальные готовят пищу для воспитанников сами.

В 205 школах обеспечивают питание по договорам 24 хозяйствующих субъекта, самостоятельно кормят детей 8 сельских школ. Школы и сады заключают договора с поставщиками продуктов и делают закупки.

На бесплатное питание школьников из малообеспеченных семей в этом году из бюджета области выделено 271 миллион 475 тысяч рублей. В среднем завтрак с обедом стоит для имущего родителя 108 рублей в день. Норматив обеспечения питанием учеников до 10 лет - 48 рублей 66 копеек и наценки на услугу по организации питания не более 25 процентов, с 11 лет 52 рубля 42 копеек и соответствующей наценки.