Почему на востоке Калининградской области платежки за свет кидают не в ящики, а вешают на кустах

Квитанции на дереве

В Калининградской области с недавнего времени начались проблемы с доставкой квитанций от компании «Янтарьэнергосбыт». «Комсомолка» собрала несколько таких случаев. В середине февраля жительница Краснознаменского района Калининградской области Ксения Семенова написала на своей странице в Фейсбуке, что квитанции за свет с недавнего времени ей перестали кидать в почтовый ящик, а начали привязывать к дереву рядом с домом.

- «Янтарьэнерго» принес квитанции за свет, - написала она. - Вот так, да, 100 метров до почтового ящика дойти лень. Уже раза три просили не пихать квитанции в кусты - они намокают, рвутся. Уважение к людям, с которых деньги собирают? Нет, не слышали. Жрите, сволочи. Интересно, это только в Краснознаменском районе так, или еще где-то живут люди второго сорта, которым квитанции в кусты суют?

Вскоре под постом Семеновой появилось несколько комментариев от жителей района, подтвердивших, что квитанции им развешивают подобным же образом.

После того, как «Комсомолка» обратилась в пресс-службу компании «Янтарьэнергосбыт», в офисе рассмотрели случай Семеновой и даже решили провести служебное расследование.

В компании подтвердили, что в Краснознаменском районе действительно есть проблемы с разносчиками квитанций, так как от услуг почтальонов в «Янтарьэнергосбыте», вероятно, из соображений экономии решили отказаться. Далее пресс-служба компании дала развернутый комментарий по результатам расследования.

- Ксения Семенова, жительница поселка Высокое Краснознаменского района, не имела в собственности почтового ящика, - ответили «Комсомолке» в «Янтарьэнергосбыте». - Он был установлен только после распространения платежных документов.

Энергетики решили не останавливаться на проверке конкретного случая и после этого инициировали проверку, в ходе которой были опрошены жители поселка. Эти показания компания также предоставила нашей редакции.

- Я, Татьяна Николаевна, житель поселка Высокое ул. Краснознаменская, доставкой квитанций довольна, квитанции доставляются в почтовый ящик, так как он у меня имеется.

- Я, Тамара Дмитриевна, проживающая в поселке Высокое, ул. Краснознаменская, доставкой квитанций довольна. Почтовый ящик не имеется, но квитанция кладется в изгородь.

К слову, Ксения Семенова сообщила, что ее новому почтовому ящику уже больше года, и остальные квитанции почему-то в него регулярно попадают.

Деньги за свет передавали с почтальоном

На этом история с платежками не закончилась. Далее в редакцию «Комсомолки» обратилась жительница поселка Староселье Багратионовского района, пенсионерка Светлана Ильинична Миронова. По ее словам, платежку за электричество ей не носят уже долгое время, поэтому она вынуждена была деньги за электричество отправлять с почтальоном, которому она за эту услугу даже немного приплачивала.

- Сейчас почтальон в наш поселок ходить перестал, поэтому мне, пожилой женщине, приходится ездить в Багратионовск, где я сначала должна узнать, сколько мне нужно заплатить, а уже потом внести свой платеж, - пожаловалась любимой газете Миронова.

В офисе «Янтарьэнергосбыта» на вопрос пенсионерки ответили оригинально – ей посоветовали пользоваться электронной формой квитанции.

- ОАО «Янтарьэнергосбыт» для удобства граждан-потребителей рекомендует использовать электронные формы квитанций, - заявили в офисе компании. - Электронная квитанция – бесплатная услуга для получения счета за потребленную электроэнергию: приходит на электронную почту первого числа каждого месяца; не пропадет из почтового ящика; ее не надо распечатывать.

Также всем калининградцам, испытывающим трудности при получении квитанций, в «Янтарьэнергосбыте» посоветовали обратиться в любой из офисов компании с заявлением и указанием электронной почты.

Конечно, передавать показания счетчиков через личный кабинет и получать по электронной почте квитанцию – это здорово и современно, однако в Калининградской области еще есть люди, не имеющие доступа в интернет, и не умеющие им пользоваться. Вероятно, им все-таки стоит доставлять платежку "аналоговым способом". И желательно, чтобы она была не в поленнице вместе с дровами и не на ветке дерева, а в старом добром почтовом ящике.