Калининградский морж готовится прыгнуть с самолета в Якутии. С парашютом, но без одежды

Известный морж из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию и выживанию в ледяной воде, снова рискует жизнью. Еще в прошлом году он задумал совершить прыжок с парашютом, но без одежды. Искал место похолоднее. И нашел.

Сейчас наш земляк находится в Якутии, где до сих пор сильные морозы. В субботу 23 марта недалеко от Якутска он прыгнет с парашютом с высоты не менее 4 км с открытым телом и максимальной продолжительностью свободного падения.

- Это будет моя попытка установить двенадцатый мировой рекорд выживания в холоде. Рассчитываю на температуру в -45-50 градусов за бортом самолета. И никакой одежды, - говорит экстремал.

Совсем голым лететь, конечно, не придется.

По словам президента Федерации парашютного спорта Якутии Радия Васильева, Олег, скорее всего будет в шортах и в обуви (босиком просто нельзя прыгать).

С ним прыгнут четыре инструктора, которые будут снимать происходящее на камеры.

Такой прыжок – серьезное испытание для организма и к нему Олег Резанов готовился долго: нырял под лед, закапывался в снег и медитировал. Но и это не все. Экстремал добровольно отказался от еды и отдыха.

- Я сосредоточен на ощущениях организма. Я 10 дней нахожусь на полной аскезе. Последние двое суток еще и не пью и не сплю, – сказал «Комсомолке» Олег. - У меня нет мыслей. Я не думаю о прыжке. Я на время перемещусь в параллельную реальность. Если можно так выразиться!

Единственное, что может помешать установлению рекорда – перемена погоды. Если увеличится скорость ветра, то прыжок Резанова перенесут на воскресенье 24 марта.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде. На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником шоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, и за это получил 50 тысяч рублей.

Олег способен задерживать дыхание, сидеть во льду, плавать в море зимой и бегать по снегу без одежды. Называет себя Повелителем холода.