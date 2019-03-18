Первые в России: В Янтарном внедряют безусловный базовый доход

В понедельник 18 марта мэр Янтарного Алексей Заливатский объявил о начале экономического эксперимента на территории своего муниципалитета. По его словам, власти готовы первыми в России внедрить программу безусловного базового дохода (ББД).

- Давняя мечта любого человека - иметь гарантированный доход, просто так. При этом получение безусловного базового дохода не зависит от пола участника, работоспособности, социального статуса и т.д. Это как выплачиваемый обязательно и каждому прожиточный минимум, - написал во вступлении своего обращения Заливатский.

По словам мэра города-курорта, идея эксперимента возникла давно, а к его реализации приступили еще полгода назад.

- За это время: собрали команду единомышленников; провели юридическую экспертизу проекта; разработали и запустили блокчейн-программу, учитывающую права жителей на получение безусловного базового дохода; создали и зарегистрировали некоммерческий фонд для реализации программы безусловного базового дохода; нашли партнеров - магазин, в котором участник программы может приобрести любые товары (кроме алкоголя и табачных изделий), со скидкой до 100%, - пояснил Заливатский.

Для первого этапа методом случайной жеребьевки будет выбрано 500 жителей муниципалитета, которым предложат поучаствовать в этой программе. Сумма, которую жителям будет предложено потратить на продукты первой необходимости, тоже будет скромной.

- Каждый месяц участник программы безусловного базового дохода в Янтарном будет получать товары первой необходимости на 1000 рублей, - продолжает Заливатский. - В дальнейшем, при положительном опыте реализации программы, сумма начисляемого ББД и количество участников будет увеличиваться. И главное, никаких затрат из бюджета нет, все расходы на реализацию программы частные.

Власти намерены привлечь для участия в эксперименте и других партнеров, за счет которых ассортимент товаров первой необходимости будет расширен.

- С сегодняшнего дня Фонд безусловного базового дохода Yalland набирает участников, - переходит к конкретным правилам игры Заливатский. - Необходимые условия: возраст 18+, постоянная регистрация в Янтарном, наличие смартфона на базе Android (приложение под iOS дорабатывают, будет чуть позже). Для регистрации и участия обращаться по адресу: Янтарный, ул. Лесная, 2В (м-н Чайка), ежедневно с 10:00 до 16:00.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Алексей Заливатский объяснил, что в безусловный базовый доход в Янтарном могут получить не только малообеспеченные граждане.

- На мой взгляд, нет необходимости специально отбирать участников эксперимента по принципу богатства или бедности, так как достоверность предоставленных данных часто сложно проверить. У нас нет цели нанимать армию контролеров для проверки поданных для участия в эксперименте данных, - говорит мэр. – Социальная миссия здесь другая. Это просто другая модель. Нам кажется, что на содержание контролирующих органов тратится слишком много средств, а их вполне можно было бы отдать людям. Первые итоги мы сможем подвести не раньше, чем через полгода.

КСТАТИ

Эксперименты по внедрению безусловного базового дохода уже проводились в других странах мира, в России же этой темой специалисты заинтересовались в ноябре 2018 года, когда одновременно на различных интернет-ресурсах появились публикации о реалистичности ББД. Наибольший интерес этот эксперимент вызвал, конечно, в европейских странах. К примеру, в Финляндии с 1 января 2017 года примерно две тысячи безработных обеспечили гарантированным минимальным доходом за счет государства без каких бы то ни было условий. Участники эксперимента вместо пособия по безработице получали 560 евро в месяц. Правда, в апреле прошлого года власти страны закончили этот эксперимент.

Подобный опыт внедрялся даже в Африке. Например, в Кении благотворительная организация GiveDirectly планировала выдавать по 75 американских центов в день в течение 12 лет в 40 деревнях. Правда, эксперимент столкнулся с проблемой – многие кенийцы не поверили в честность благотворительной организации, а 45% потенциальных получателей денег отказались от помощи, так как стали распространяться слухи о связи денег с поклонением дьяволу.