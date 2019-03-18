«Не хотим доказывать, что мы не верблюды»: почему калининградские садоводы «бунтуют» против мусорной реформы

Мусорная реформа уже третий месяц шагает по стране. Увы, негативных отзывов о ней больше, чем позитивных. Вот и калининградским садоводам и огородникам есть на что пожаловаться. О самом наболевшем в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" рассказал председатель «Союза садоводов и огородников Калининградской области» Вадим Сафронов.

- Вадим Иванович, как справляетесь с «мусорной» реформой? Пришли ли садоводам платежки на вывоз отходов?

- Нет. Но проблема не в платежках, а в том, что не определена стоимость вывоза мусора, платы за контейнеры, не решен до конца вопрос, как будут вывозить и за какие деньги. Вывозят бытовые отходы, как и раньше, но непонятно, сколько придется садовым товариществам платить. Раньше у нас вопрос с вывозом мусора был хорошо отработан. Были заключены договора с подрядчиками по вывозу мусора и самое главное, что при заполнении контейнера отходы оперативно вывозились, по звонку. Теперь прошел тендер у единого оператора, определили компании по вывозу. Но председателям СНТ я сказал: «Ребята, фиксируйте, как они будут приезжать». Нам навязали политику, типа, два раза в неделю будут вывозить мусор, никого не волнует, полный контейнер или полупустой! Доходит до абсурда. В одно СНТ привезли контейнер, наполовину забитый мусором. В СНТ «Осень» в поселке Космодемьянского приехали, контейнер пустой, но перевозчику главное заехать по адресу, ведь машины оборудованы маячками навигации. И непонятно, какой будет учет! Будем платить за вывоз порожняка, ведь подрядчик был по графику! Приезжал – забирал. Поэтому мы специально фотографируем машины и контейнеры, чтобы не было финансового бардака, а потом не приходилось нам доказывать, что мы не верблюды.

- То есть СНТ не нужен такой частый вывоз контейнеров, но вы не можете это донести до оператора?

- Оператор не собирается с садоводами встречаться и обсуждать проблему. Но председатели СНТ, надо им отдать должное, пишут письма со всего региона в областную думу, депутату Сергею Юспину. Заявления рассматривают, но пока нас, министра природных ресурсов Калининградской области и представителя единого оператора в региональный парламент не приглашали. Ведь в 2017 году мы платили компании «Блеск-профи» 2 тысяч 700 рублей дошли до 4 тысяч 200 рублей. Вопросов не было. Система отработана. Я как человек военный могу сказать, что, есть Указ Президента РФ, соответствующее постановление правительства, но схема по отходам не отработана и на местах не знают, как дальше работать. Да и по тарифу есть вопросы...

- Что вы планируете предпринять? Мэр Калининграда Алексей Силанов обращается по мусорной проблеме в прокуратуру.

- Мы надеемся, что власти с нами встретятся и объяснят, из чего складывается тариф для садоводов, ведь нарушаются наши законные права. СНТ сами не производят мусор. Смотрите, для дома правления СНТ или «сторожки» норма как для офиса. По гражданскому кодексу РФ, мусор – это собственность садоводов, собственника земельного участка, а не юридического лица. То есть все вопросы к собственнику мусора, либо заключение договора по факту вывоза мусора из СНТ, как это было раньше. Если власть нас не услышит, то садоводам придется обращаться в суд. В других регионах, вопрос по реализации мусорной реформы отложен до 1 января 2020 года.

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