Музей бытописания: московские исследователи научат калининградцев слушать стариков

В конце апреля в Калининграде пройдет кинофестиваль «Край света. Запад», во время которого, как это сейчас модно, будут организованы различные мастер-классы. В рамках одного из них кураторами просветительского проекта «Арзамас» будет организована мастерская «Личный XX век». В эфире радио «Комсомольская правда» один из этих кураторов, Вячеслав Рогожников, рассказал, чем он конкретно займется, и почему калининградцам это будет интересно.

Журналист и историк по образованию Вячеслав Рогожников известен по своему проекту «Старожилы. Частная история Царицына», в ходе которого он интервьюировал жителей юга Москвы и записывал на видео их рассказы о детстве, быте, о каких-то случаях из жизни, связанных с районом. В Калининград он приедет передать свой опыт и заинтересовать нас историей города, в котором мы живем, научить ценить детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными. А самое главное – научить слушать стариков, обладающих ценнейшими сведениями, опытом и биографиями, на которые, быть может, не обращают внимания их родственники.

- Калининград – это город с огромным культурным пластом, это плавильный котел для самых разных судеб людей, особенно за последние 100 лет, - говорит Рогожников о своем интересе к нашему городу. - Это какая-то остросюжетная история.

По словам Рогожникова, уже открыт набор в мастерскую на сайте фестиваля, где можно заполнить заявку. Правда, для этого необходимо написать небольшой текст, в котором потенциальному участнику проекта нужно объяснить, почему он хочет заняться бытописанием города.

- Мы рассчитываем в первую очередь на молодежь, поэтому сначала мы объясним, зачем вообще необходимо говорить со стариками об их жизни, и почему важно это сохранять, - рассказывает журналист. - Какие-то «ремесленные» приемы и вещи мы попытаемся объяснить, расскажем, как брать интервью.

За время фестиваля участникам мастерской необходимо будет записать несколько интервью в калининградском Доме ветеранов. Смонтированное видео будет показано на церемонии закрытия фестиваля. При этом, эксперимент в Калининграде не закончится, так как кураторы проекта оставят волонтерам задание.

- Мы не хотим, чтобы проект закончился вместе с фестивалем, а только начался, - поясняет Рогожников. – К следующему фестивалю на базе дома ветеранов мы планируем открыть небольшой музей, в котором будут представлены все собранные интервью, и каждый желающий сможет их послушать. Это будет такой музей советской истории Калининграда, рассказанный через личные истории.

Тем не менее, главной задачей мастерской, по задумке ее кураторов, является не набор интервью, а сам процесс общения молодежи со стариками, обмен опытом.

- Люди старшего поколения иногда думают, что их биографии никому не интересны, так как их никто давно, например, не спрашивал об этом, - продолжат Рогожников. - Когда они понимают, что к их историям есть живой интерес, они раскрываются, у людей зажигаются глаза. С другой стороны, молодежь иногда не представляет, что в жизни их предков были какие-то сюжеты, с которыми молодые люди непосредственно связаны.

По мнению Вячеслава Рогожникова, личные свидетельства – это несомненная ценность, которая может пропасть с уходом человека, поэтому калининградцам нужно торопиться, чтобы эту ценность сохранить.