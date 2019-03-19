С 11 до 20 часов: В Калининградской области хотят сократить время продажи алкоголя

Прокуратура Калининградской области предлагает ужесточить продажу алкоголя в регионе. В ведомстве уже разработали соответствующие поправки в областной закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области».

В первую очередь, прокуратура хочет запретить продавать алкоголь во время некоторых праздников. В частности, на Рождество (7 января), в Международный день защиты детей (1 июня), день Молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Кроме этого, ведомство предлагает сократить в области время продажи алкоголя с 11 до 20 часов. Сейчас алкоголь можно продавать с 10 до 22 часов.

В качестве обоснования для ужесточения закон о продаже алкоголя, в прокуратуре подготовили анализ состояния преступности из-за употребления спиртного. Так, в прошлом году в области было совершено 2142 преступления в состоянии алкогольного опьянения. 425 преступлений совершили несовершеннолетние жители региона, также находившиеся «под градусом».

Поправки в закон уже направили в региональное министерство экономического развития, промышленности и торговли для оценки социально-экономических последствий. Затем законопроект поступит в Облдуму для рассмотрения депутатами.