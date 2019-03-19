2019-03-19T11:15:07+03:00
Общество

С 11 до 20 часов: В Калининградской области хотят сократить время продажи алкоголя

А также ввести запрет на продажу спиртного в некоторые праздничные дни
Виктор Сергеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
В области хотят сократить время продажи алкоголя.В области хотят сократить время продажи алкоголя.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Калининградской области предлагает ужесточить продажу алкоголя в регионе. В ведомстве уже разработали соответствующие поправки в областной закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области».

В первую очередь, прокуратура хочет запретить продавать алкоголь во время некоторых праздников. В частности, на Рождество (7 января), в Международный день защиты детей (1 июня), день Молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Кроме этого, ведомство предлагает сократить в области время продажи алкоголя с 11 до 20 часов. Сейчас алкоголь можно продавать с 10 до 22 часов.

В качестве обоснования для ужесточения закон о продаже алкоголя, в прокуратуре подготовили анализ состояния преступности из-за употребления спиртного. Так, в прошлом году в области было совершено 2142 преступления в состоянии алкогольного опьянения. 425 преступлений совершили несовершеннолетние жители региона, также находившиеся «под градусом».

Поправки в закон уже направили в региональное министерство экономического развития, промышленности и торговли для оценки социально-экономических последствий. Затем законопроект поступит в Облдуму для рассмотрения депутатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 5 человек
В Калининграде в Ботаническом саду зацвела калина и кизил
В Калининградской области организовано круглосуточное наблюдение за пожарной безопасностью в лесах
В Калининграде владельцы гаражей мешают развитию детского сада
Жителю Балтийска грозит четыре года за организацию наркопритона
Около кафе «Витланд» в Балтийске обнаружили шесть снарядов времен войны
Калининградка, заболевшая корью, недавно вернулась из жарких стран
21 марта погранпереход Мамоново-Гроново не будет работать в течение восьми часов
В Калининграде отремонтируют переулок Бодайбинский почти за 3 млн рублей
На Московском проспекте семь экипажей ГИБДД три часа искали пьяных водителей
В Гурьевском районе в лобовом столкновении пострадал водитель «Фольксвагена»