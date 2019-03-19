Новый центр по отлову животных в Калининграде заработает в апреле

Калининградский областной Центр по отлову и содержанию бездомных животных начнет работать с 1 апреля. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель постоянного комитета облдумы по сельскому хозяйству, природным ресурсам и охране окружающей среды Валерий Губаров.

Вопрос о работе центра рассмотрели на встрече думского комитета на прошлой неделе, а 21 марта новый закон должны утвердить уже на заседании областной Думы.

- Новый центр станет тем уполномоченным органом, который будет полностью отвечать за организацию работы по отлову, вакцинации, передержке и выпуску в естественную среду обитания, - рассказал Губаров. - Руководитель уже назначен, это один из калининградских ветврачей. До 1 апреля он должен сформировать штат.

Новый центр разместится в Полесске, на базе бывшего военного городка. По словам Губарова, пока сохранится и приют на улице Дзержинского в Калининграде. Однако уже точно известно, что стерилизованных и вакцинированных собак будут выпускать обратно на улицы, в соответствии с Федеральным законом. Центр же будет обеспечивать необходимые медицинские манипуляции и временную передержку.

По словам депутата облдумы, в этом году на создание Центра выделяется 35 миллионов рублей. На сам отлов предусмотрено 8 миллионов, из которых осталось 6, ведь с начала года работу еще проводила организация «Право на жизнь», которая выиграла тендер. В начале этого года, напомним, председателю КРОО «Право на жизнь» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин ранее высказывался, что они «растратили по своему усмотрению» 1 миллион рублей. В самом КРОО с обвинениями не согласны.

- Организация «Право на жизнь» была хорошая, - говорит Губаров. - Но плюс государственного центра в том, что он будет полностью подконтрольным уполномоченному органу. Все будет более прозрачно, их будет легко контролировать. Всем будут заниматься государственные ветврачи, и мы будем четко понимать — сколько вакцинировано, стерилизовано, подвергнуто эвтаназии и так далее.