«Вы совсем не мой писатель»: Сергей Шнуров ответил Евгению Гришковцу на обвинения в предательстве

Певец и музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров ответил писателю Евгению Гришковцу, который обвинил его в предательстве. Как сказал Гришковец, Шнур появился как настоящий рок-н-рольщик, как «безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник», а сейчас это «в чистом виде циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее».

Реакция музыканта последовала через несколько дней. На своей страничке в Инстаграме Шнур опубликовал стихотворение, которым ответил писателю на его обвинения:

«Замечу вкратце, может и некстати;

Евгений, вы совсем не мой писатель,

Но драмы в этом нет и криминала.

Сегодня я чуть выше номинала,

А завтра вы. И вся драматургия.

Здесь кроме вас ещё живут другие.

Теперь от мнений всяких и сентенций,

Не спрятаться и никуда не деться,

Смеюсь. Уже не смыть пятна с лица, -

«Предатель представлений Гришковца»,

О жизни, творчестве, любви, в конце концов.

Я в вашем личном топе подлецов

На первом месте, но не боле.

Окей. Не ваш Сергей. С любовью».

Напомним, писатель Евгений Гришковец опубликовал на страницах своего интернет-дневника интервью, которое он дал в Калининграде. Рассуждал о кино, о рок-музыке и, в частности, о Сергее Шнурове, которого драматург назвал предателем.

Евгений Гришковец стихов про Шнура пока не писал.Фото: Александр КАТЕРУША

- Невозможно написать песню «Лабутены», не презирая тех людей, которые под эту музыку пляшут. Я смотрю на него и думаю – зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось, - говорил Гришковец.

Драматург рассказал, что он был знаком и даже приятельствовал со Шнуром когда-то. Однако, по словам Гришковца, «того Шнура уже нет».

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Наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец опубликовал на страницах своего интернет-дневника интервью, которое он дал в Калининграде. Рассуждал о кино, о рок-музыке и о Сергее Шнурове. И похоже, откровенные высказывания Гришковца могут совсем не понравиться лидеру группировки "Ленинград" (ПОДРОБНЕЕ).