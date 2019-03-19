В Калининграде объявили старт XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

17 марта на открытии «Баховских дней» в Кафедральном соборе на острове Канта был представлен Органный ангел.

- Это символ Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который в этом году будет проходить одиннадцатый раз. Органный ангел вновь объединит три континента, посетив города и страны, где состоятся прослушивания конкурсантов. Первый тур соревнований проходит в три этапа – в Лоуренсе (Канзас, США), Гамбурге (Германия) и Москве. Полуфинал и финал проходят в Калининграде, где арт-директор конкурса Вера Таривердиева вручает янтарного ангела победителю соревнований, - сообщили в оргкомитете конкурса.

XI Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева вошел в программу фестиваля «Русские сезоны в Германии» и стал частью Года органа в Гамбурге, который посвящен 300-летию со дня рождения легендарного органостроителя Шнитгера.

Итак, список участников XI конкурса европейского и северо-американского

отборочных туров оглашен! В Лоуренсе в первом туре будут состязаться 10 органистов

из США, Южной Кореи, Франции, России. В Гамбурге заявки на конкурс подали 28 человек. Принимать участие в конкурсе будут органисты из России, Германии, Австрии, Италии, США, Японии, Южной Кореи, Китая, Узбекистана. Из 28 восьми участников было выбрано 20, по регламенту конкурса.

Напомним, что конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проводится с 1999 года

при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, министерства иностранных дел РФ, мэрии Калининграда, сената Гамбурга, университета Канзас. Попечительский Совет конкурса возглавляет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Бессменный арт-директор конкурса - Вера Таривердиева, которая возглавляет Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде.

КОНКРЕТНО

Сроки проведения ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в 2019:

- Лоуренс (Канзас, США) – 4-6 апреля (1 тур),

- Гамбург (Германия) – 13 -17 мая (1 тур),

- Москва – 28-31 августа (1 тур),

- Калининград – 3-9 сентября (2-3 туры).