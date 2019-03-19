«Ростелеком» объединяет: в Калининграде компания организовала для своих подшефных эстафеты на льду

16 марта в Калининграде на ледовом катке спортивного комплекса «Альбатрос» состоялись соревнования среди воспитанников подшефных учреждений «Ростелекома».

Состязания «На старт с «Ростелекомом!» проводились в формате эстафет – имитация летних видов спорта в зимних условиях. Всего на катке собрались около ста участников: воспитанники социального приюта «Берег надежды» города Правдинска, студенты Балтийского федерального университета им. И. Канта, ученики школ региона.

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Директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов:

«Для нас главное в этих соревнованиях – не определить спортивного лидера, а дать ребятам возможность пообщаться друг с другом, получить положительные эмоции во время совместного преодоления препятствий. И судя по той атмосфере, которая царила на катке, нам удалось этого достичь».

Директор социального приюта «Берег надежды» Елена Перевозчикова:

«С «Ростелекомом» у нас давняя дружба – больше десяти лет. Мы очень благодарны компании не только за помощь в укреплении материально-технической базы, но и неравнодушное участие в социализации наших ребят. Это очень важно для их развития».

Мероприятие «На старт с «Ростелекомом!» в Калининграде проводится ежегодно в течение пяти лет. Участники юбилейной спортивной встречи все без исключения получили подарки: победителям достались медали и спортинвентарь, остальным командам вручили большие корзины с апельсинами для поднятия иммунитета.