В Калининграде запретят гаражные мастерские и заставят платить налоги за машиноместа

Власти Калининграда решили навести порядок в гаражах и гаражных обществах. Об этом на оперативном совещании в мэрии города сообщил председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин. По его словам, сегодня сотрудники администрации начинают учет гаражей, чтобы предвосхитить новый законопроект, который сейчас готовится в Минэкономразвития. Новый закон (он вступит в силу, предположительно, с 1 января 2020 года) будет, в том числе, регулировать деятельность гаражных обществ. В частности, в гаражах будет запрещена предпринимательская деятельность, что приведет к закрытию сотен неофициальных мастерских.

После оперативного совещания журналисты спросили у Крупина, можно ли будет узаконить гаражную мастерскую.

- Нет, я думаю, что как только вступит в силу новый закон, который регулирует состав и деятельность гаражных обществ, этого нельзя будет, - ответил Крупин. – Норма прямого действия вводится в новый федеральный закон, и органам местного самоуправления будет поручено все систематизировать в гаражных обществах и различных объединениях, где хранится личный автотранспорт. Естественно, с помощью надзорных органов будут проходить какие-то мероприятия.

По словам Артура Крупина, гаражные общества оказывают серьезное негативное влияние на окружающую среду. К примеру, любые работы по ремонту автомобилей ведут к тому, что образуются «остатки производственной деятельности», которые, как утверждает Крупин, «должным образом не утилизируются и появляются на прилегающих территориях».

В то же время гаражи, нелегально построенные в границах участков, выделенных под гаражные общества, будут узаконены, что поможет увеличить налогооблагаемую базу.

- Все гаражи будут учтены, и возникнет обязанность выплачивать налоги, - «обрадовал» калининградцев Артур Крупин.

Из-за разнообразия калининградских гаражей (да и российских вообще) будут введены понятия «индивидуальный гараж», «коллективный гараж» и «некапитальный гараж». В зависимости от типа гаража будет понятна и величина налога на него.

Гаражные мастерские будут вне закона.Фото: Иван МАРКОВ

К слову, в Калининграде, по данным налоговой службы, на 83 гаражных общества примерно 1820 официальных гаражей. При этом первичная проверка, проведенная городскими властями, показала, что гаражей на территории муниципалитета больше 4 тысяч. Получается, больше половины владельцев гаражей никаких налогов за эту собственность не платят.

- Если построенные гаражи возможно будет узаконить, не нарушая нормативы и законные интересы третьих лиц, то мы их обработаем и поставим на учет и будем пополнять государственную и муниципальную казну, - рассказал о дальнейшей стратегии Крупин. - Если же они расположены с нарушением, то в установленном порядке они будут подлежать сносу.

Узаконить калининградцам придется не только гаражи, но и парковочные места. Каждому машиноместу в городе будет присвоен номер, после чего оно станет объектом недвижимости, облагаемым налогом.

Далее на совещании обсуждался вопрос вывода гаражных обществ за черту города. Правда, по словам Артура Крупина, эта цель не первостепенной важности.

- Дело в том, что у гаражных обществ существует санитарно-защитная зона, у которой есть ограничения, влияющие на существующую жилую застройку, - пояснил вице-мэр. - Если посмотреть на карту зон ограничений, то можно увидеть, что санитарные зоны гаражных обществ накрывают и социальные объекты, и жилую застройку.