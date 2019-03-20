Когда штанга бьет по глазам, а линза спасает роговицу: офтальмологи советуют, как сохранить прекрасное зрение

Как видят родители

С кандидатом медицинских наук, врачом-офтальмологом медицинского центра «АпрельКа» Калининграда Еленой Крюковой «Комсомолка» обсудила важность профилактических осмотров детей с самого рождения.

- Опираясь на свой врачебный опыт, могу сказать, что далеко не все современные родители знают о том, в каком возрасте ребенку необходимо посещать офтальмолога с целью профилактического осмотра, - говорит Елена Крюкова. - А начинать нужно с первых дней жизни малыша! Если есть показания, ребенка обязательно смотрит офтальмолог в роддоме. Все дети в месячном возрасте обязательно обследуются окулистами. В год всем детям важно пройти глубокое исследование органов зрения. Далее из обязательных осмотров – в три года (или перед поступлением в детский сад), а также – когда собираете ребенка в школу, в шесть с половиной-семь лет.

- При осмотрах всегда спрашиваю родителей, нет ли у них самих заболеваний глаз, - продолжает врач. - Зачастую, если, например, и у мам, и у пап есть близорукость, то за здоровьем глаз их ребенка необходимо очень внимательно следить. И отдельно хочу обратить внимание родителей, чьи дети занимаются спортом. Если у вашего ребенка диагностирована близорукость или дальнозоркость, ни в коем случае нельзя заниматься ни боксом, ни тяжелой атлетикой. Эти виды спорта, увы, могут способствовать прогрессированию имеющихся заболеваний. В любом случае, если отдаете ребенка в спорт, и знаете, что со зрением есть какие-то проблемы, -проконсультируйтесь с врачом.

Ничего не помогает?

По словам врача-офтальмолога Калининградской детской областной больницы Вероники Романенко, в настоящее время оптическая когерентная томография в детской офтальмологии является одним из передовых способов исследования патологии глазного дна, «золотым» стандартом в оказании профильной медицинской помощи, позволяющий делать снимки высокого разрешения, получать изображения на мониторе 2D- и 3D-режимах, правильно оценить и описать состояние сетчатки, зрительного нерва, стекловидного тела. Такой томограф работает в детской областной больнице

- Мы назначаем исследование на таком оборудовании в том случае, если ребенок жалуется на снижение остроты зрения, плохо поддающейся коррекции с помощью очков или линз, если есть подозрение на изменения, к примеру, в центральных отделах сетчатки глаза, – рассказала Вероника Романенко. – Для подтверждения диагноза дополнительно назначается исследование на оптическом когерентном томографе.

Если при обычной рентгеновской томографии пациент получает определенную радиационную нагрузку, то исследования на когерентном томографе, чья работа основана на других принципах, как для взрослых, так и для детей являются совершенно безопасными. Раньше, когда такие аппараты отсутствовали, врачи-офтальмологи с помощью щелевой лампы могли оценивать лишь поверхность сетчатки. Оптический томограф позволяет сканировать сетчатку на всю глубину и оценивать, в том числе, состояние зрительного нерва. Соответственно, специалисты имеют возможность диагностировать весь спектр профильных заболеваний на ранних стадиях.

Врачи больницы могут проводить порядка 200 глубоких исследований в месяц.

На помощь приходят «умные» линзы

Что же делать нам, взрослым? Когда для коррекции зрения, кажется, попробовали все?

- В Калининграде среди пациентов все больше становятся востребованными склеральные линзы, - рассказывает о современных тенденциях врач-офтальмолог высшей категории калининградского центра «Точка зрения» Виктор Ларютин. – Связано это с тем, что появился не только материал с высокой кислородной проницаемостью, но и цифровые станки для изготовления таких линз. В каких случаях пациенту крайне необходимы такие линзы? Когда после перенесенных операций невозможно подобрать ни очки, ни другие линзы: при периферической дистрофии роговицы, при состоянии после радиальной кератотомии, после эксимер-лазерной операции, при астигматизме и синдроме «сухого» глаза.

При подборе склеральных линз роговица находится в комфортных условиях. Сама линза имеет большой размер, и пациент ее не чувствует, не ощущает дискомфорта. Эта линза все неровности на роговице сглаживает. Склеральная линза возвращает пациентам остроту зрения, повышает качество жизни.

Впрочем, многолетний опыт работы с пациентами, кому также корректно подобраны ортокератологические (ночные линзы) и жесткие линзы, показывает, что благодаря этим методам офтальмологи достигают отличного результата в коррекции зрения калининградцев разного возраста, с совершенно не похожими друг на друга диагнозами.