«Уехала в музей». В Калининграде попытались продать лепнину якобы из Королевского замка

В Калининграде обсуждают объявление на сайте Avito, автор которого предлагал купить лепнину якобы из замка Кёнигсберга. Как сообщил продавец изданию «Клопс.Ru», этот предмет он нашел год назад при раскопках на территории замка. Кусок лепнины достали экскаватором.

Уже на следующий день объявление было закрыто и недоступно для пользователей. «Комсомолке» продавец заявил, будто бы передал артефакт в музей.

- Лепнина уехала в музей, - сказал мужчина, но затруднился уточнить в какой.

Сергей Якимов, директор областного историко-художественного музея (в ведении учреждения находятся законсервированные раскопки замка), говорит, что к ним в музей предмет не передавали. И вообще, он подверг сомнению происхождение изразца, на котором изображены шлемы, доспехи и оружие.

А это - меню и посуда из замкового ресторана "Блютгерихт".Фото: Александр КАТЕРУША

- Это изразцы ХХ века, скорее всего их стащили с какого-то имения и пытаются придать им историческую ценность, - говорит Сергей Якимов. – Найти лепнину на территории замка этот человек не мог. Никаких раскопок за последний год не было. Мы проводили лишь благоустройство. Ничего не раскапывали, а вывозили крупные формы, фрагменты колонн. Часть лежат у нас, часть на Пятом форту.

Якимов отметил, что в историко-художественном музее есть реальные вещи из замка Кёнигсберга. Это ключ, посуда, оружие и меню из ресторана «Блютгерихт».

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