2019-03-20T14:31:27+03:00
Общество

В Калининграде будущим мамам подарят путевки в санаторий у моря

Правда, придется выполнить некоторые условия
Надежда Ржевская
Поделиться:
Направлять в оздоровительные учреждения будут на 12 дней.Направлять в оздоровительные учреждения будут на 12 дней.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Изменения в региональный закон «О защите прав и законных интересов ребенка» в двух чтениях поддержал постоянный комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Калининградской областной думы.

- Согласно проекту закона, в 2019 году беременным женщинам будут выдаваться путевки в санаторий при соблюдении нескольких условий, - рассказали в региональном министерстве социальной политики. – Первое условие - срок беременности 14-20 недель, второе - нахождение на учете и под наблюдением в государственных медицинских организациях в период беременности. Третье - отсутствие противопоказаний для направления на оздоровление. И четвертое - проживание на территории Калининградской области.

Известно, что путевка в оздоровительные учреждения будет предоставляться на срок 12 дней.

- Главный критерий – это заключение врача с рекомендацией получения санаторно-курортного лечения на базе учреждения «Мечта» в Светлогорске, где создана вся необходимая инфраструктура, - отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. – В областном бюджете на эти цели заложено 2 миллиона 100 тысяч рублей. Мы надеемся, что это поддержит женщин в такой важный период жизни – время ожидания рождения ребенка.

Мероприятие «Оздоровление беременных женщин» включено в региональный национальный проект «Демография», направлено на сохранение беременности и рождение здорового ребенка. Чтобы проект заработал, потребует принятия постановления правительства Калининградской области.

Добавим, что социально оздоровительный центр «Мечта» расположен в лесопарковой зоне Светлогорска на улице Фрунзе, 6, не далеко от моря. Здесь хорошие бытовые условия, круглосуточное медицинское наблюдение, предлагаются лечебно- оздоровительные процедуры, направленные на укрепление здоровья. Жилые комнаты, медицинский блок, столовая расположены в одном здании, что особенно удобно. Передвижение по этажам на лифте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В поликлинике перинатального центра завершен ремонт

Речь идет о поликлинике на улице Комсомольская в Калининграде.

- Для удобства пациенток гардероб из подвального помещения с узкой лестницей был перенесен на первый этаж рядом с входом в поликлинику, - рассказала главный врач перинатального центра Ольга Грицкевич. - Полностью отремонтирована и реорганизована регистратура, созданы зоны комфортного пребывания для беременных женщин, call-центр, доступная среда для маломобильных граждан.

Внедрение «бережливых технологий» позволило создать дневной стационар, в освободившихся помещениях разместились дополнительные кабинеты для приема врачей-специалистов. Закуплено новое оборудование, включая аппарат УЗИ экспертного класса. Также благоустроена территория, выделена площадка для колясочной и велосипедной парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Формула, которую все-таки лучше вспомнить
20 марта — Международный день счастья, а много ли людей считают себя счастливыми? И где оно это счастье? Наш начинающий автор решил написать серию мотивационных колонок*, которые, мы надеемся, многим помогут разобраться в себе
Новости 24
На Калининград идет снегопад, гроза и шквалистый ветер
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец едва не лишился уха в ссоре со случайным прохожим
В Калининград на «Библионочь-2019» приедет популярный писатель Слава Сэ
Калининградские больницы получат 16 новых машин скорой помощи
Музею Калининграда пытались продать старинную монету за миллион рублей
С 23 марта закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда
Мэрия Калининграда разрешила регистрировать браки на новом стадионе
В районе поселка Прибрежный на берегу залива обнаружено тело молодой женщины
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
Калининградка отсудила у подрядчика 115 тысяч за некачественный ремонт квартиры
Сергей Мельников о серии увольнений в мэрии Калининграда: Кадровая чехарда к добру не приводит
Правительство области выделяет 1,5 млрд рублей на строительство поликлиники на Сельме
Калининградец пытался украсть сейф из стоматологической клиники
Главу администрации Полесска оштрафовали на 60 тысяч за неисполнение условий контрактов
Полиция Гусева объявила в розыск дезертира