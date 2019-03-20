В Калининграде будущим мамам подарят путевки в санаторий у моря

Изменения в региональный закон «О защите прав и законных интересов ребенка» в двух чтениях поддержал постоянный комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Калининградской областной думы.

- Согласно проекту закона, в 2019 году беременным женщинам будут выдаваться путевки в санаторий при соблюдении нескольких условий, - рассказали в региональном министерстве социальной политики. – Первое условие - срок беременности 14-20 недель, второе - нахождение на учете и под наблюдением в государственных медицинских организациях в период беременности. Третье - отсутствие противопоказаний для направления на оздоровление. И четвертое - проживание на территории Калининградской области.

Известно, что путевка в оздоровительные учреждения будет предоставляться на срок 12 дней.

- Главный критерий – это заключение врача с рекомендацией получения санаторно-курортного лечения на базе учреждения «Мечта» в Светлогорске, где создана вся необходимая инфраструктура, - отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. – В областном бюджете на эти цели заложено 2 миллиона 100 тысяч рублей. Мы надеемся, что это поддержит женщин в такой важный период жизни – время ожидания рождения ребенка.

Мероприятие «Оздоровление беременных женщин» включено в региональный национальный проект «Демография», направлено на сохранение беременности и рождение здорового ребенка. Чтобы проект заработал, потребует принятия постановления правительства Калининградской области.

Добавим, что социально оздоровительный центр «Мечта» расположен в лесопарковой зоне Светлогорска на улице Фрунзе, 6, не далеко от моря. Здесь хорошие бытовые условия, круглосуточное медицинское наблюдение, предлагаются лечебно- оздоровительные процедуры, направленные на укрепление здоровья. Жилые комнаты, медицинский блок, столовая расположены в одном здании, что особенно удобно. Передвижение по этажам на лифте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В поликлинике перинатального центра завершен ремонт

Речь идет о поликлинике на улице Комсомольская в Калининграде.

- Для удобства пациенток гардероб из подвального помещения с узкой лестницей был перенесен на первый этаж рядом с входом в поликлинику, - рассказала главный врач перинатального центра Ольга Грицкевич. - Полностью отремонтирована и реорганизована регистратура, созданы зоны комфортного пребывания для беременных женщин, call-центр, доступная среда для маломобильных граждан.

Внедрение «бережливых технологий» позволило создать дневной стационар, в освободившихся помещениях разместились дополнительные кабинеты для приема врачей-специалистов. Закуплено новое оборудование, включая аппарат УЗИ экспертного класса. Также благоустроена территория, выделена площадка для колясочной и велосипедной парковки.