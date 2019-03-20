Гибель прусских великанов: в районе замка Бальга вырубили дубовую рощу

«Они еще вернутся»

Практически ежемесячно на территории Калининградской области проходит заготовка древесины ценных пород. В большинстве случаев делается это незаконно, но лесорубы, как правило, все-таки забирают небольшие объемы - лесов в регионе немного, и о сплошных рубках быстро становится известно. Однако на этой неделе в редакцию «Комсомолки» позвонил читатель, сообщивший, что в Багратионовском районе, недалеко от поселка Жуковка (находится у поворота к знаменитому замку Бальга), массово вырубают дубы, сосны и другие деревья. Причем пожелавший остаться неизвестным информатор уверял, что это было спланировано уже давно.

- Я такого раньше никогда не видел, хотя езжу по области довольно много, - рассказал калининградец. – Примерно год назад обратил внимание на то, что все подъездные пути к лесу рядом с Жуковкой завалены кучами земли. Сначала подумал, что кто-то из местных грунт для укрепления дорог подвозит или еще что-то вроде того. Но в некоторых местах дороги были еще и перекопаны экскаватором.

В минувшие выходные мужчина снова приехал в лес рядом с Жуковкой и заметил там следы деятельности лесорубов. Причем, работали они по какой-то особой схеме.

- Не вели сплошной рубки. Вероятно, чтобы не было заметно с высоты. Зато в лесу выбирались наиболее крупные и здоровые деревья. Стволы распиливали на месте, вывозом веток утруждаться не стали. Впрочем, часть древесины еще не вывезена – за ней, наверное, еще вернутся.

Очевидец сделал около сотни фотографий, подтверждающих его слова, а также приложил к своему сообщению геометки. По снимкам можно понять, что диаметр основания ствола некоторых спиленных дубов больше метра! Настоящие прусские великаны!

Акция по вырубке деревьев была спланирована давно.Фото: предоставлено очевидцем

Не в компетенции минприроды

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области «Комсомолке» сообщили, что сразу же после полученного сигнала специалисты ведомства выехали на место вырубки. В пресс-службе ведомства заметили, что проблема этого участка давняя, так как он относится к землям сельхозназначения. По словам министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина, в четвертом квартале 2018 года специалистами минприроды был подготовлен проект регионального закона о внесении изменений в закон об охране зеленых насаждений, регулирующий порядок вырубки на таких землях. Закон был принят в первом чтении облдумой, после чего была создана рабочая группа для его доработки ко второму чтению.

Согласно положениям документа, вырубка (снос), обрезка и/или пересадка зеленых насаждений на сельскохозяйственных землях должны осуществляться исключительно по порубочным билетам, выданным соответствующим органом местного самоуправления. Правда, из заключения прокуратуры Калининградской области на указанный законопроект следует, что регулирование вырубки зеленых насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, выходят за пределы компетенции минприроды Калининградской области.

P.S.

Информация о рубке деревьев в районе Жуковки направлена в министерство сельского хозяйства Калининградской области для принятия мер реагирования в рамках имеющихся полномочий.

Место вырубки поставлено стрелкой.Фото: Google

ДОСЛОВНО

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег СТУПИН:

- Прокуратура указывает на то, что собственники земель сельхозназначения обязаны использовать территорию по целевому назначению, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, а также проводить мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания деревьями и кустарниками, в том числе в рамках культуртехнической мелиорации, которая включает в себя расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности. Исключение составляют защитные лесные насаждения и леса, расположенные на сельскохозяйственных землях в границах особо охраняемых природных территорий, в отношении которых, как указано прокуратурой, действующим законодательством определен механизм надзора, а также предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства в соответствующей сфере, в том числе за незаконную рубку.