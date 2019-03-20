2019-03-20T19:06:52+03:00
Звезды

Инна Жиркова рассказала о болезни сына

Жена полузащитника сборной России лечит ребенка в Эмиратах
Александр КАТЕРУША
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Инна и Юрий Жирковы.Инна и Юрий Жирковы.Фото: Instagram.com
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С трудностями семья футболиста Юрия Жиркова столкнулась, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда супруга спортсмена Инна приехала с детьми. 8 марта они вместе приняли участие в показе модной одежды, созданием которой занимается Жиркова. В городе Дубай планировали провести выходные, но вынужденно задержались из-за неожиданной болезни сына Димы. Историю Инна Жиркова рассказала на своей страничке в Инстаграме.

«У Димы заболело ребро и была температура, мы вызвали врача из отеля, где проживали, затем скорую. Нам назначили лечение... Я перенесла наш вылет, через пару дней температуры не было и из-за Панадола ребро тоже не мучило особо»,- пишет Инна.

При этом, по словам мамы, Дима был очень слаб и много спал.

«Именно это и вызвало у меня подозрение. Я взяла сына и поехала по клиникам, в третьей нас госпитализировали с диагнозом пневмония», - рассказывает Инна.

УЗИ-обследование показало жидкость в легком.

«Пневмония не простудная, а вирусная. Сегодня мы поедем к нашим родным, к моей маме и папе, которые это время находятся с внуками, с моими младшими детьми», - говорит Инна.

По ее словам, сейчас все самое страшное позади и Диму отпускают из больницы в отель на домашнее лечение. Ребенок идет на поправку.

«Скоро мы вернемся на Родину. Не забывайте в путешествие делать медицинские страховки!» - посоветовала напоследок супруга футболиста.

Отметим, сам Юрий Жирков находится сейчас в Бельгии, где готовится к матчу в составе сборной России. Игра против бельгийцев состоится в четверг 21 марта.

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С Юрой и Инной Жирковыми «Комсомолка» встретилась в Калининграде, куда они приехали на отдых после чемпионата мира по футболу. Говорили мы в тот день, когда в матче АнглияХорватия победили хорваты, обеспечив себе выход в финал. А накануне Юрий Жирков объявил о решении уйти из сборной России по футболу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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