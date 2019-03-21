Девушки в погонах: кадетский класс, военно-морской вуз, Балтийский флот

Они через раз отвечают хором, хором смеются - это уже пошло в привычку. Будущие связистки, а ныне курсанты Калининградского филиала военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» Ирина Кольцова и Анастасия Ротонен в эфире радио «Комсомольская правда» поделились историями о своей военной карьере.

Отжимания, бег и хлорпикрин

- Мы с Анастасией еще в школе учились в кадетском классе, и строевые занятия там были и автоматы разбирали и собирали, - рассказывает Ирина. - После смотра кадетских классов, прошедшего в ВУНЦ, нас поводили по институту, показали, как живут курсанты. Девушки там уже были, хоть и всего два набора. Они стояли такие красивые, в форме… И я решила, что не хочу ничего другого - только в этот институт! В 11-м классе подала документы.

- А меня в кадетский класс позвала подруга, - говорит Анастасия. - Мне понравилось, я решила: почему бы и нет? Это ведь очень интересно - не просто приходить домой и делать домашнюю работу, а развиваться, узнавать что-то новое.

Школу Ира и Настя окончили с золотыми медалями. Ни у одной из девушек до этого в семье не было военных. При поступлении в ВУНЦ ВМФ будущие связистки сдавали экзамены по физике, математике, русскому языку; прошли и спортивный отбор - отжимания, пресс, бег. Кстати, Ира сейчас отжимается на руках 20 раз, Настя - 25. На «отлично» нужно пробежать километр за 3 минуты 40 секунд – в этот норматив подруги укладываются. У курсантов-парней, конечно, требования пожестче.

- На первом курсе самым сложным оказался полевой выход, - вспоминает Ирина. - Это один из этапов в процессе прохождения курса молодого бойца. Мы бегали, рыли окопы, проверяли герметичность противогазов.

- В последнем случае нас заводили в специальную палатку, наполненную хлорпикрином, это такой слезоточивый газ, - добавляет Анастасия. – Вот где было страшно! Но все прошли и это испытание...

Женщины-военнослужащие являются настоящим украшением парада на 9 мая.Фото: Игорь ОРЕХОВ

Совсем не девичьи секреты

Между прочим, с противогазами девчонки не расстаются и сейчас, ведь на четвертом курсе в расписании занятий каждую неделю значится день радиационной, химической и биологической защиты.

С течением времени, кроме занятий по физике, математике, иностранному языку постепенно добавлялись новые дисциплины, уже непосредственно по военной специальности.

- На старших курсах каждый второй предмет секретный, - признается Ирина. – Поэтому нас учат хранить тайны.

- И говорить по-военному учат, - добавляет Анастасия. - Основные фразы: «Никак нет!» и «Так точно!» Это уже сейчас, на четвертом курсе, мы стараемся отделять личную жизнь от учебы. А когда только поступили, даже непроизвольно фразы эти то и дело вырывались.

В центре живут и учатся не только калининградки, но и девушки, приехавшие с Дальнего Востока, с Камчатки, из Севастополя. Дорогу сюда им оплачивает военкомат, но потом в отпуска ездят уже за свой счет. Первокурсницы всю неделю находятся в институте, только местных на выходные отпускают к родным на побывку. На старших курсах уже больше свободы. Но режим одинаково строг: подъем в 6:30, отбой - в 22:30. Кормят сытно, хотя и без излишеств. Вредные для фигуры сласти остаются «на гражданке».

42 на 1000

Сейчас в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» на тысячу курсантов мужского пола приходятся 42 «боевые подруги». Конечно, живут парни и девушки в разных кубриках.

- Условия у нас лучше, чем у мальчиков, - хвастается Настя. - Сделан евроремонт. Каждое утро уборка, в субботу - большая приборка, когда поднимаем все шкафы, кровати и наводим идеальный порядок от потолка до пола.

Обновками в военно-морской академии особо не похвастаешься. Зимой все девушки ходят в брючных костюмах с тельняшками, летом добавляются юбки. Говорят, что современная военная форма учитывает особенности женской фигуры.

- В уставе прописано, что мы должны выглядеть опрятно, - рассказывают Настя с Ириной. - Макияж неброский, маникюр - в розовых, светлых тонах. Стараемся эти требования не нарушать.

Да ведь все равно, даже селфи на территории военного объекта, каковым является учебно-научный центр, не сделаешь, вокруг сплошные секреты, любые гаджеты запрещены. И только в увольнении девушки позволяют себе переодеваться в модные платья и джинсы.