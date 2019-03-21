2019-03-21T17:12:53+03:00
Общество

Игрушки берем на себя! В Калининграде обсуждают идею субсидировать частные детские сады

«Комсомолка почитала проект постановления, подготовленного региональным министерством образования
Надежда Ржевская
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Частные детсады будут получать субсидии из бюджета.Частные детсады будут получать субсидии из бюджета.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С проектом выступило региональное министерство образования. В ближайшее время его обсудят в правительстве и областной Думе.

Этот проект – еще одна из мер исполнения нацпроекта «Демография». Особенно в той части, где от регионов требуется дать возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе, за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

В проекте постановления речь идет о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат юрлицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с расходами на открытие групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 6,5 лет.

Согласно документу, именно министерство образования Калининградской области ежегодно при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год будет представлять в региональное министерство финансов предложения по объему средств для субсидий.

Что же областной бюджет готов компенсировать?

- К затратам организаций, связанных с открытием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 6,5 лет,относятся: оборудование помещений, приобретение игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), - так сказано в проекте.

В документе прописаны и требования к частным детским садам. Так, в момент получения финансовой поддержки из бюджета детский сад не должны быть в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Также организация должна быть чиста перед налоговой службой. Кроме этого, необходимо подтвердить регистрацию детей в возрасте до 6,5 лет, которым будут предоставляться услуги по присмотру и уходу в этом саду, в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад».

Частный детский сад, получивший субсидию, обязательно должен отчитаться об ее эффективном использовании.

И да! Если постановление заработает, то это должно сказаться на родительской плате за детский сад. А ради чего тогда все это делается…

ИСТОЧНИК KP.RU

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