Субботник в Пятидорожном: как активисты и чиновники памятник Первой мировой войны не поделили

В Калининградской области, как оказалось, есть территории, благоустроить которые хотят сразу все. А если не все, то многие. Яркий пример - поселок Пятидорожное Багратионовского района, где инициативная группа из реконструкторов, краеведов и журналистов решила убрать мусор вокруг памятника погибшим в Первой мировой войне, выпилить там сорный кустарник и выкосить сухую траву. По традиции, об этом заранее объявили в интернете, приглашая присоединиться всех желающих.

- Обычно откликалось около десятка человек, но только не в этот раз! - делится своими эмоциями один из участников акции.

Прибыв на место, волонтеры к своему изумлению застали там представителей администрации муниципалитета и работников ЖКХ в оранжевых куртках. Те уже успели спилить кустарник и деревья (смахнули даже куст сирени, который в комментариях под приглашением на субботник специально просили не трогать) и теперь стояли, слушая молебен. Впрочем, через минуту «субботник», на который даже для чего-то наняли подрядную организацию, продолжился. Заиграла музыка из колонок, зарычали бензопилы и триммеры, и на шум тут же выбежало несколько местных жителей – поглядеть, что там творится на главной площади поселка. Пока двое здоровых парней валили дерево у развалин кирхи, мы обратились к их начальнику.

- Так здесь же субботник, вроде, должен был быть?

- Нам сказали, что нужно провести благоустройство – мы приехали, - коротко ответил представитель подрядчика.

Однако никакого плана благоустройства у организаторов, похоже, не было. Спиленное дерево было названо аварийным, а уничтоженный сиреневый куст – сорным. В итоге, часть волонтеров, решив, что «все уже украдено до нас», отправилась по домам. Остальные все же решили присоединиться к уборке, продолжавшейся еще пару часов.

Пресс-релиз о событиях в Пятидорожном позже опубликовали на сайте правительства области. А из администрации Багратионовского района сообщили, что в «субботнике» приняли участие не только жители поселка, но и представители Центра военно-мемориальных исследований БФУ имени Канта, филиала Военно-морской академии, Совета при губернаторе по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Багратионовского военно-исторического клуба, Совета отцов Калининграда, предприятия «Черное золото», ладушкинского прихода РПЦ, работники муниципальных предприятий и организаций, а также инициативная группа Игоря Ялычева по изучению истории боевых действий советской авиации в Восточно-Прусской операции. При этом многочисленные участники, по словам очевидцев, прибрать успели только треть сравнительно небольшой территории.

Впрочем, был и позитивный момент: перед оградой разрушенной кирхи установили два информационных щита, посвященных Герою Советского Союза Павлу Христофоровичу Дубинде, воевавшему в этих местах, а также истребительному авиаполку «Нормандия-Неман».