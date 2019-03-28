В Калининградской области поезд сбил насмерть двух мужчин

В Калининградской области электропоезд сбил двух мужчин. Об этом сообщается на странице газеты "Вестник Балтийска" в "Фейсбук".

Трагедия произошла в Приморске. Двое мужчин – жители поселка Дивное пытались перевезти мотороллер через железнодорожные пути в неположенном месте.

Один пострадавший скончался сразу, второй, его 20-летний племянник, от полученных ран умер позже в реанимации.