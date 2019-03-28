В Калининградской области поезд сбил насмерть двух мужчин
Жители поселка Дивное перетаскивали мотороллер через пути в неположенном месте
Трагедия произошла в Приморске.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области электропоезд сбил двух мужчин. Об этом сообщается на странице газеты "Вестник Балтийска" в "Фейсбук".
Трагедия произошла в Приморске. Двое мужчин – жители поселка Дивное пытались перевезти мотороллер через железнодорожные пути в неположенном месте.
Один пострадавший скончался сразу, второй, его 20-летний племянник, от полученных ран умер позже в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU