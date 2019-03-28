Виновник гибели трех человек в ДТП под Калининградом получил 4 года на поселении

В Гурьевском районе вынесен судебный приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия с тремя жертвами в мае прошлого года.

Тогда на 10-м километре трассы «Калининград – Нестеров», неподалеку от поселка Родники грузовик МАН на скорости 85 км/ч таранил попутный «Пежо 607». По всей видимости, 28-летнему водителю самосвала надоело тащиться за легковушкой, которая еле плелась на скорости в 9 км/ч: в автомобиле случилась поломка, и он двигался в крайней правой полосе, включив, как положено, аварийную сигнализацию.

Выполнить такой рискованный маневр, как обгон, не просто даже в светлое время суток, а уж в сумерках (все происходило в одиннадцатом часу вечера) опасность возрастает многократно. Водила МАНа это подтвердил блестяще, умудрившись врезаться в попутку со страшной силой – по словам очевидцев, колеса грузовика смяли кузов «Пежо» от багажника почти до передних сидений. Мало того, после столкновения оба транспортных средства загорелись. Шофер грузовика сумел благополучно эвакуироваться, а вот у зажатых в салоне злосчастного «пыжика» трех человек шансов спастись не оказалось ни малейших. Фактически 22-летний парень, сидевший за рулем, его 22-летний пассажир и 20-летняя пассажирка сгорели заживо (если после тарана они вообще были еще живы).

По факту произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц». Вообще-то, часть 5 статьи 264 УК РФ предусматривает для виновных лишение свободы на срок до семи лет. Но это в пиковом случае. А в нашем подсудимый отделался четырьмя годами. Да и те ему предстоит провести не в жестких реалиях исправительной колонии пусть хотя бы общего режима, а во вполне щадящих условиях колонии-поселения.

- Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, - добавили в прокуратуре. Гурьевского района, поддержавшей государственное обвинение в суде.