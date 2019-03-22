«А рулить буду я»: что думают калининградские выходцы из Казахстана об отставке Назарбаева

На этой неделе управлявший три десятка лет Казахстаном Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Он остался главой Совета безопасности и правящей партии «Нур Отан», а полномочия президента до следующих выборов возложены на спикера сената страны Токаева. Вдогонку парламент Казахстана одобрил переименование столицы Астаны в Нурсултан. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выясняли отношение калининградских переселенцев из Казахстана к событиям на их исторической родине.

Нынешний глава Гурьевского городского округа Сергей Подольский приехал с семьей из Павлодара в 1992 году.

- Павлодар - это была казачья станица, территория России, которая потом отошла Казахстану. Там много русских, осталась родня, - рассказал Подольский. - Новости они восприняли спокойно - ожидали худшего, борьбы за власть. А произошло все цивильно, как от Ельцина к ныне действующему президенту. Сейчас одна знакомая семья (муж, жена и четверо детей) собираются в Калининград из Астаны переезжать, и они очень хорошо о Токаеве отзываются. А назад возвращаться вряд ли кто-то захочет. При всех сложностях нашей жизни, здесь комфортнее, ментальность одна. Русские не хотят там быть яблоком раздора, вдруг что.

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак родился в городе Алма-Ата, которую потом переименовали в Алматы. В 2015 году навещал родной город. У него новости о Назарбаеве особых эмоций не вызвали.

- Ушел и ушел. Как мне кажется, новое руководство равно старому, курс будет прежний, - говорит Ермак.

О том, что ничего в Казахстане не изменится, говорят многие.

- Вчера дядя мне прислал анекдот, - рассказывает калининградец Ахмед. - "Назарбаев передает Токаеву ключи от автомобиля. Тот садится и говорит: Здесь только педали газа и тормоза, а где же руль? - А руль у меня, - отвечает Назарбаев. Ты газуй, а управлять я буду".

Опрашивая первых встречных на улице, становится понятно, что новость о Назарбаеве слышали все, а вот мнение о нем у калининградцев разное — от «очень хороший человек, который «поднял» страну», до «диктатор, который узурпировал власть».

- У меня в Калининграде много знакомых из Казахстана, - рассказал калининградец Максим. - Переехали из-за того, что русских там не особо жалуют, не дают работать. Все полагают, что Назарбаев останется при власти, просто будет управлять не так открыто.

В прошлом году министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба говорил, что приезжие из Казахстана у нас составляют 70% человек в рамках программы переселения, и за 11 лет действия программы наш регион принял оттуда 43 тысячи соотечественников.

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