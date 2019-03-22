После 20.00 - ни-ни! Как Литва привыкает к антиалкогольным запретам

На этой неделе прокуратура Калининградской области представила проект «сухого закона. Время продажи алкоголя предлагается ограничить периодом с 11 до 20 часов (сейчас - с 10 до 22), и, кроме того, ввести полный запрет на продажу спиртного в Рождество Христово, Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний и Всероссийский день трезвости. Пока законопроект находится на изучении в министерстве экономического развития, промышленности и торговли, мы узнали, как обстоят дела в Литве, где еще с начала прошлого года алкоголь после 20 часов в магазинах не купишь.

Покупать стали меньше

Сегодня алкоголь в литовских магазинах с пятницы по субботу можно купить с 10 часов утра до 20 часов вечера. В воскресенье – и вовсе только до 15.00 Возрастной ценз повысили до 20 лет, а ко всему еще и резко подняли акцизы, что моментально взвинтило цены на горячительные напитки. Все это – часть мер антиалкогольной кампании правительства, которую объявили пришедшие в 2016 году власти. Литва, утверждает Всемирная организация здравоохранения, стабильно в тройке самых пьющих стран мира. А частенько – на печальном первом месте.

За почти полтора года борьба уже принесла первые плоды. Покупать алкоголь в Литве стали меньше. Данные рознятся – некоторые утверждают о 60-процентном снижении за первые девять месяцев 2018 года, другие цифры поскромнее. Но тенденция – налицо.

- Сколько раз ты не, собираясь, а так, заодно, покупал пива на вечер после 20 часов? Вот и я вчера шла в гости на день рождения, думала к торту вина купить, а оказалось уже поздно, - спросила меня и сама сразу же ответила знакомая журналистка, показывая пальцем в свой ноутбук на последние цифры местного Департамента статистики. Вечерние два часа, с 20 до 22, когда еще алкоголь разрешали продавать, оказались самыми «урожайными» для торговцев. Именно в эти два часа покупалось едва ли не 30-40 процентов всего алкоголя.

- Отсюда и «пробки» в половине восьмого, за полчаса до конца продаж. Я в это время в продуктовые уже не хожу. Стоишь в очереди, как алкоголичка. Неудобно, - поясняет знакомая.

За бутылочкой - в Польшу!

Что самое интересное, повышение акцизов, при падении продаж, не снизили доходов госбюджета, а ведь это был один из главных аргументов критиков антиалкогольной кампании. Мол, люди пить не бросят, а доходы страны резко сократятся. Получилась почти идеальная формула: пить стали ровно на столько же меньше, насколько подорожал алкоголь.

Правда, подпольный рынок действительно ожил. В Вильнюсе легко найти объявление о покупке горячительного, на которой будет красоваться бандероль, например, соседней Белоруссии. Как и контрабандных сигарет. Еще проще с таксистами, у которых в багажнике частенько позвякивает одна-другая бутылочка крепкого алкоголя. Хотя последних отлавливает полиция, тщательно проверяя салоны. Уверения – купил себе, после смены хотел расслабиться, не помогают. Штрафуют нещадно.

Другой эффект – увеличившийся поток литовцев, которые стали ездить за спиртным в Польшу. В приграничных польских городах алкоголь продают декалитрами, а «затариться» приезжают специально, особенно по выходным. Точно также недавно литовцы ездили в Латвию, но эту дорогу в итоге перекрыли. С начала 2019 года там тоже подняли акцизы и цены сравнялись с литовскими.

В планах властей Литвы теперь – полностью убрать алкоголь из продуктовых сетей и продавать его только в специальных магазинах. По скандинавской модели. Реклама, как и скидки, уже запрещены. Правда, ушлые производители быстро стали выпускать воду с одноименным названием, которую и бодро рекламируют, а торговые сети – ввели скрытые акции. Не перечеркнутая цена рядом с новой, а ценник другого цвета, например, в отдельном обрамлении со словом «Рекомендуем». Все сразу догадываются, что на этот товар цена существенно снижена.