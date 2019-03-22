Вместо Рима полетим в Ригу: аэропорт "Храброво" переходит на летнее расписание

Калининградский аэропорт "Храброво" с 25 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов и на круглосуточный режим работы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в расписании появились три новых направления - Рига, Сыктывкар и Сочи.

Рейсы в Москву и Питер - каждый час

В лидерах по числу направлений, разумеется, столица. Суммарно на московском направлении будет до 17 рейсов в день.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» в летнем сезоне будет ежедневно совершать 6 рейсов из "Шереметьево". Из аэропорта "Домодедово" в Калининград ежедневно будут осуществлять перелеты авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Red Wings. На этом направлении запланировано 5 рейсов в день.

С 26 марта авиакомпания "Победа" возобновит полеты по маршруту Москва ("Внуково") – Калининград - Москва ("Внуково"). Рейсы будут выполняться ежедневно. В аэропорт "Внуково" рейсы также будут выполнять авиакомпании "Россия" и "ЮТэйр".

Что касается Санкт-Петербурга, то полеты туда будут выполнять авиакомпании "Россия" ("Аэрофлот"), "Уральские авиалинии", "Нордавиа", "Победа" и S7 Airlines - всего запланировано до 7 рейсов ежедневно.

А не хотите ли в Череповец?

Москвой и Питером Россия не ограничивается. Весной и летом авиакомпания "Уральские авиалинии" дважды в неделю будет осуществлять полеты по маршруту Екатеринбург - Калининград - Екатеринбург. Авиакомпания "Северсталь" будет выполнять полеты с частотой до трех раз в неделю из Череповца в Калининград и обратно. Кроме того, в летнем расписании возобновятся полеты в Мурманск и Архангельск. Авиакомпания "Нордавиа" с июня по сентябрь будет выполнять рейсы дважды в неделю по каждому из этих направлений. Снова в расписании появится Краснодар. С 7 июня рейсы в столицу Кубани возобновит авиакомпания "Ижавиа".

Появились в новом расписании и два новых российских направления. С 27 мая авиакомпания "Нордавиа" один раз в неделю по воскресеньям будет осуществлять полеты в Сочи. Полетная программа рассчитана на летний сезон до 30 сентября 2018 года. Вылет из Калининграда запланирован на ночное время в 02:45, прибытие в Сочи – в 07:15. Из Сочи вылет – в 23:15, прилет в аэропорт "Храброво" - в 01:55.

А со 2 июня по 27 октября авиакомпания "Комиавиатранс" будет осуществлять полеты по маршруту Сыктывкар - Калининград - Сыктывкар с частотой один раз в неделю по субботам. Вылет из Сыктывкара запланирован на 20:20, прибытие в Калининград – в 22:20. отправление обратного рейса из Калининграда в 23:20, прибытие в аэропорт Сыктывкар – в 03:20.

Фонтан Треви в Риме станет для калининградцев чуть менее доступным.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Полеты в Рим отменяются

Программа международных полетов в "Храброво" включает девять направлений. По количеству рейсов в абсолютных лидерах - Белоруссия. Так, авиакомпания "Белаваиа" три раза в день будет летать в Минск. А, кроме того, с июня по сентябрь с частотой два раза в неделю будут осуществляться рейсы в Брест - по средам и субботам, Гомель - по понедельникам и четвергам, Гродно - по вторникам и пятницам и Витебск - по пятницам и воскресеньям.

Шесть раз в неделю авиакомпания LOT планирует осуществлять полеты по маршруту Калининград - Варшава. Два раза в неделю будут летать самолеты по маршруту Калининград - Ташкент (рейсы обслуживает компания "Узбекистон Хаво Йуллари"). С 7 мая по 22 октября прямые регулярные рейсы в Барселону (Испания) по понедельникам и четвергам обеспечит авиакомпания Vueling.

Увы, но бюджетных рейсов Калининград - Рим больше не будет - авиакомпания "Победа" решила отказаться от этого маршрута. Напомним, осенью прошлого года и зимой нынешнего калининградцы могли попасть в Вечный город трижды в неделю. Причем стоимость билетов была вполне демократичной. О регулярных рейсах в Париж, которые ранее анонсировались, также ничего не слышно. Зато в летнем расписании вновь появится Рига. С 17 апреля авиакомпания AirBaltic открывает новое направление в латвийскую столицу. Рейсы будут выполняться ежедневно.

- Из аэропорта «Храброво» вылет запланирован на 04:30, прилет в аэропорт Риги – в 06:25. Вылет из Риги – в 23:30, прибытие в Калининград – в 23:25, - пояснили в пресс-службе аэропорта.

Полеты в теплые края

Международная чартерная программа сезона «Лето-2018» начнется 20 апреля и завершится 25 октября, отметили в пресс-службе "Храброво". Чартерные рейсы запланированы в Анталию (Турция), Ираклион (Греция), Энфиду и Монастир (Тунис). Полеты будут выполнять авиакомпании AZURair, "Северный ветер" (Nordwind Airlines) и "ИКАР". Планируется совершать по 2-3 рейса еженедельно.

И еще.

- Информация о рейсах авиакомпании "ЮВТаэро" в Казань и авиакомпании "РусЛайн" в Берлин будет сообщена дополнительно, - добавили в "Храброво".

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