Евгений Гришковец – о прощальном туре «Ленинграда»: Это со мной не связано

История с критическими высказываниями писателя Евгения Гришковца в адрес музыканта Сергея Шнурова получила продолжение. Драматург, напомним, обвинил Шнура в предательстве. Мол, появился тот как «безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник», а сейчас это «в чистом виде циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее».

Так вот, Шнуров не только ответил Гришковцу, но и выступил с сообщением о роспуске «Ленинграда» и прощальном туре по России (4 июня группировка выступит на стадионе в Калининграде).

«То, что он на следующий день после обращения ко мне объявил о завершении концертной деятельности группировки «Ленинград»… Это точно со мной никак не связано. – пишет Евгений Гришковец в своем интернет-дневнике. - Каким бы шоу-бизнес не был, шоу – это все-таки бизнес. А в бизнесе все по плану. Сергей – человек давно и весьма продуманный, прагматичный и невероятно коммерчески успешный. Как менеджер собственной деятельности он действует безошибочно. Поэтому никак не могу связать его решение о прощальном туре с чувствительной реакцией на какую-то критику… Просто совпало. Случайность».

Что до стихотворного ответа Шнура Гришковцу, то писателя, по его собственным словам, это позабавило.

«Ответ обезоруживающе дружелюбный, в тот же самое время лукавый, однако в нем отчетливо слышно то, что Сергея мое высказывание задело. Это слышно, потому что он в своём стишке говорит ровно об обратном», - заметил Гришковец.