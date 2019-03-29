2019-03-29T11:45:58+03:00
Общество

Алиханов потребовал закрыть нелегальные песчаные карьеры под Светлым

Губернатор намекнул на коррупцию, из-за которой никто не реагирует на незаконную пескодобычу
Сергей Юрьев
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Недалеко от поворота на город Светлый карьеры работают годами, но полиция никак не реагирует.Недалеко от поворота на город Светлый карьеры работают годами, но полиция никак не реагирует.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу на оперативном совещании в правительстве, губернатор Антон Алиханов жестко поставил вопрос о работе нелегальных песчаных карьеров в Калининградской области. По словам главы региона, недалеко от поворота на город Светлый карьеры работают годами, но полиция никак не реагирует.

- Отдел полиции по Светлому не реагирует, месяцами якобы проводятся какие-то проверки. При этом, эти карьеры уже начало затапливать, хотя там нет ни горных отводов, ничего… Они становятся свалками, под толщей воды начинает скапливаться строительный мусор, - возмутился губернатор.

По словам Алиханова, рядом с карьером находится нефтепровод компании «Лукойл»,буквально в 1,8 метрах от границ обвала карьера. Нефтяники обращались в полицию, однако реакция была «нулевой». Сейчас там начали копать новый карьер, там находится спецтехника – четыре экскаватора и самосвал.

- Если вы не можете с этим справиться, то сразу напрямую скажите, и я сам разберусь, если у вас не хватает духа – обратился глава региона к представителям УМВД по Калининградской области. – Также прошу коллег из Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и нашего министерства провести внеплановую проверку.

Антон Алиханов «с сожалением отметил», что создается впечатление, что отдельно строящиеся, в том числе, в этом муниципалитете объекты, снабжаются песком с этих карьеров. И намекнул на коррупционную составляющую этого процесса.

- Это большие, известные всем стройки… Думаю, что это вопрос, в том числе, о том, чтобы провести у себя какие-то внутренние разбирательства относительно того, почему официальные обращения уважаемых не только в стране, но и мире компаний, не получают должной реакции, - заявил калининградский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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