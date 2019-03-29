2019-03-29T14:37:22+03:00
Общество

Антон Алиханов - чиновникам: Если у нас под нож пустят хоть один парк, всем будет плохо, все будут уволены

Губернатор потребовал ускорить работу по защите зеленых зон в Калининграде и Гурьевске от «товарищей из Горсовета и Федерации бокса»
Сергей Юрьев
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Губернатор потребовал ускорить работу по защите зеленых зон в Калининграде и Гурьевске.Губернатор потребовал ускорить работу по защите зеленых зон в Калининграде и Гурьевске.Фото: Александр Подгорчук
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За два года в Калининградской области создали 20 особо охраняемых природных территорий. «Буксует» работа по защите скверов и парков от застройщиков в двух муниципалитетах, причем, в самых «лакомых» для строителей – в Калининграде и Гурьевском городском округе. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

- Мы неоднократно информировали администрации о необходимости придания территориям статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ), - сказал Ступин. Потенциально, в Калининграде это парк Теодора Кроне и Макс-Ашманн парк, в которых проводились вырубки зеленых насаждений, и по которым проводились проверки. Есть парки и в Гурьевске, которым возможно придать статус ООПТ.

«Нам бы проанализировать еще раз пройтись…»

Замглавы администрации Калининграда Юрий Федяшов проблему с созданием ООПТ признал, однако попытался объяснить, почему не получается защитить зеленые зоны. Получилось это у него не очень.

- Действующие и перспективные скверы, и также два ландшафтных парка – Теодора Кроне и Макс-Ашманн парк могли бы иметь статус ООПТ местного значения. Однако скверы и ландшафтные парки, в соответствие с региональным законом, не попадают в список. ООПТ можно создавать только в парках культуры и отдыха, - сказал представитель администрации.

Федяшов также предложил сначала обустроить эти зеленые зоны, а потом уже переходить к вопросу придания им статуса ООПТ. Также, по его словам, «необходимо проанализировать и еще раз пройтись по всем паркам».

«Это какой-то пинг-понг»

Министр Ступин возразил, что для создания ООПТ не нужно вносить изменения в региональное законодательства. Губернатор Антон Алиханов предложил ему встретиться с представителями мэрии и объяснить, как нужно читать законы. Можно и привлечь к этому процессу прокуратуру, и они «все объяснят».

- Я слушаю такой пинг-понг в третий раз. Я знаю про намерение отдельных известных людей в нашем городе чего-нибудь подхватить себе от Теодора Кроне. Насколько я понимаю, там не все установлено с точки зрения границ. Я прошу и министерство, и мэрию, и агентство по градостроению за этим следить. Никаких новых разрешений на стройку, связанных с вырубкой деревьев в парке Теодора Кроне, быть не должно. Независимо от того, установлены там границы, или нет. Надо быстро принять меры к тому, чтобы границы были установлены, и город вполне этим может заняться, - заявил Антон Алиханов.

Губернатор потребовал не создавать «дымовую завесу» вокруг этого вопроса, так как у калининградских застройщиков, как правило, очень хорошая юридическая поддержка.

- Но, если вдруг я увижу, что из-за ваших недоработок, ваших, городских, гурьевских, у нас под нож пустят хоть один парк, то всем будет плохо. Все будут уволены, а то и другие меры будут, - пригрозил Антон Алиханов.

Глава региона поручил вице-премьеру Александру Рольбинову взять под контроль задачу установления статуса ООПТ по всем городским паркам.

- Чтобы у нас не было разговоров, что отдельные товарищи из Федерации бокса застроят парк Южный, что отдельные товарищи из горсовета застроят парк Теодора Кроне, Макс- Ашманн парк немного застроят на его границе. Занимайтесь, хватит уже, как Эдуард Викторович (Эдуард Батанов, экс-первый вице-премьер регионального правительства. РЕД.) говорил, булки мять. Решение нужно принять, и быстро, - заявил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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