Поселок Борисово в Калининграде назвали в честь героя-танкиста, о подвиге которого не осталось следов в архивах

Борисово – один из самых известных районов Калининграда. За что спасибо авторынку. В нынешнем году ему исполняется уже 30 лет. За это время слава о нем разошлась не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Почему рынок «Борисово», ясно – назван по месту нахождения. А вот почему само Борисово так называется?

Имени забытого героя

С этимологией названий окраинных микрорайонов (напомню, поселки в Калининграде с недавних пор отменены), как правило, все понятно. Чкаловск – в честь Чкалова, а Чкалов – потому что рядом аэродром. Микрорайон имени Космодемьянского – в связи с тем, что он погиб неподалеку. Прегольский – в устье Преголи, Прибрежный – на берегу залива.

Судя по документам, Борисово начало входить в обиход в 1947 году. Правда, поскольку переименование было стихийным, уточняли, что это еще и Крауссен. А нередко Борисово в документах вовсе игнорировали. Например, в октябре 1947-го сообщалось: в Крауссене живет 20 русских и 20 немцев. Согласитесь, при таком «раскладе сил» не удивительно, что русское название утверждало себя с трудом.

Если заходит разговор о происхождении топонима «Борисово», обычно выдвигается такая версия. Мол, сюда приехали переселенцы из белорусского города Борисова – они и дали немецкому Крауссену милое их сердцу новое имя. Однако народная молва ошибается.

В областном архиве хранится документ, напечатанный на сером полупрозрачном листке. Из него следует, что 8 января 1949 года районная власть переименовала Крауссен «в честь памяти погибшего танкиста Советской Армии Борисова». 12 мая 1949-го облисполком это решение утвердил. Крауссен ушел в историю. Но с памятью о Борисове вышло не очень.

Понятно, что это герой, раз уж в его честь назвали целый населенный пункт. Однако ни в районной бумаге, ни в решении облисполкома нет даже его инициалов! Единственное – область уточнила, что Борисов погиб «здесь» (видимо, в районе Крауссена).

Я перерыл все возможные источники, опросил ветеранов. Увы, выяснить, в честь какого именно героя переименовали Крауссен, не удалось. Если кто в курсе, буду признателен за помощь. А то нехорошо получается. Район носит имя конкретного человека, «погибшего в боях с немецкими захватчиками». Но все, что знаем – что это некий «танкист Борисов».

1959 год. Первый дом Рябовки почти готов к заселению.Фото: Архив автора

Крайняя необходимость генерала Новикова

Нынешний год – дважды юбилейный для Борисово. 70 лет назад его еще и включили в состав Калининграда (до этого городская граница проходила по Берлинскому мосту).

Нужно уточнить, что вообще исторический, коренной Крауссен – это район современного Малого Борисово. А на месте Борисово до конца 30-х годов прошлого века расстилались лишь поля да рощи. Только в начале 40-х появился военный городок, который сейчас занимает пограничный институт. После войны здесь располагались различные воинские части. А в 1949-м сюда перевели Московское военно-инженерное училище.

Начальник училища гвардии генерал-майор инженерных войск Павел Новиков и поднял 20 июня 1949-го вопрос о включении в черту Калининграда «военного городка Крауссен, прилегающего к Московскому району». Как видим, хотя формально поселок уже считался Борисово, Новиков называл его более привычно, по-немецки. Что же заставило генерала обратиться в горисполком? «Крайняя необходимость», как он сам написал.

Так, в городке не имелось ни одного здания для размещения гражданских. Более того, для «замещения штатных должностей по вольному найму могут быть использованы только граждане, проживающие в городе». Причем если в сельской местности таким работникам платили по 4-му поясу, то в городе – по 3-му, более «дорогому». Возникли проблемы и с учебно-воспитательной работой. Единственная в ту пору база культпросвета в погонах – Дом офицеров – могла обслуживать лишь части Калининградского гарнизона.

15 декабря 1949-го горисполком удовлетворил просьбу генерала. Борисово стало частью Калининграда. Правда, не полностью, что привело к… Впрочем, об этом – чуть позже.

Настоящий полковник Рябов

1959 год. Тогда, через десять лет после генерала Новикова, немаловажную роль в судьбе Борисово сыграл и полковник Рябов – замначальника училища по снабжению.

К концу 50-х жилищный вопрос встал совсем остро. Семьям офицеров не хватало места уже даже в казармах. Вот и было решено построить десяток одноэтажных домов на две квартиры каждый.

Из курсантов был сформирован стройотряд. А бригадиром его стал Авенир Овсянов – наш будущий знаменитый краевед. Как он рассказывал мне, стройматериал брали из поселка Каменка – с развалин дворца графини Марион фон Дёнхофф. Правда, все были уверены, что это руины «дачи Геринга». Так что крушили с удовольствием.

– Чтобы нам веселее работалось, начальство пообещало ряд благ, – вспоминал Овсянов. – Дополнительный 15-суточный отпуск, усиленное питание и постановку «автоматом» всех текущих зачетов-экзаменов. И нас не обманули!

Еще в ходе строительства новоиспеченную «деревню» курсанты стали в шутку называть Рябовкой – в честь того самого полковника Рябова, который курировал работы и вообще был «хорошим дядькой». Но следом так стали называть поселок и многие другие. Только уже всерьез. В итоге на протяжении десяти лет здесь чаще звучала Рябовка, а не Борисово. И лишь когда в поселке начали строить пятиэтажки, попутно снося «рябовские» домики, народное прозвище стало уступать место официальному названию.

Со времен Крауссена ведущая в Малое Борисово дорога несколько изменилась.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Между городом и деревней

Вернемся в 1949 год. Повторюсь, в черту города тогда включили не все Борисово, а лишь его юго-западную часть, где находится военный городок. Северо-восточная часть осталась в границах Калининградского района (был такой – с центром в Нивенском). Так поселок и оказался где-то между городом и деревней. При этом везде числился как Борисово.

Образованный в 1947 году Калининградский район в 1959-м был упразднен. В результате чего сельская часть Борисово перешла в Багратионовский район. В 1965-м эту территорию передали Гурьевскому району. Что в каком-то смысле стало «возвращением к истокам». Ведь когда в новой советской области впервые образовывали районы, в июне-июле 1947-го Борисово уже относилось к Гурьевску.

После 1965 года Борисово еще 15 лет встречается в гурьевских документах. В Луговском сельсовете старательно вели подомовые книги жителей поселка, обсуждали, как наладить там работу сберкассы, выделяли бесплатное питание и медикаменты для новорожденных борисовцев. Все эти «пережитки прошлого» прекратились лишь в начале 80-х. Очевидно, только тогда поселок окончательно открепили от Гурьевского района.

Этот указатель дороги к инженерному училищу появился в Борисово в 1969 году. На заднем плане видны дома Рябовки.Фото: Архив автора

На картах не значилось

Хоть и писали в гурьевских бумагах Борисово, на самом деле речь шла о Малом Борисово. Когда же появился этот топоним? На это не могут ответить даже архивисты. Не говоря об интернете, который якобы «знает все». По итогам собственных поисков пока могу сказать лишь, что на сегодня из найденных документов по Малому Борисово самый ранний – решение от 17 декабря 1973-го об открытии в этом поселке детсада.

Тем не менее, если говорить о возникновении этого топонима де-факто, его историю надо, видимо, вести с 60-х. Когда началось явное «расслоение» двух одноименных поселков.

Та часть, где было инженерное училище, из «Рябовки» быстро превращалась в типичный городской район. Только сюда ходил и общественный транспорт. А бывший Крауссен так и оставался деревней. Да, к концу 60-х там появилась Южная водопроводная станция №2 плюс целый квартал домов для тех, кто на ней работал. Однако все эти объекты отнюдь не нарушили общий ландшафт с убитыми булыжными дорогами, колодцами и запущенными немецкими домиками. А построенный тут в 1980-м «небоскреб» (пятиэтажное здание) как раз смотрится инородным телом.

Малым Борисово вслед за его жителями поселок стали называть все. Но с официальным признанием топонима возникла чехарда. Так, в 1977-м были установлены новые границы Калининграда. В приложении к постановлению Совета Министров РСФСР написано, что городская черта, в частности, проходит по «южной и восточной границам поселка Малое Борисово». При этом на картах указывали только Борисово. Не было Малого Борисово и в справочниках. В общем, даже в Москве о нем уже знали. А у нас почему-то игнорировали. Удивительно, но – факт.

Не так давно былой указатель отреставрировали, и он превратился во въездной знак.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Топонимика развивается по спирали?

Лично я впервые увидел Малое Борисово на карте, которая была издана уже в 2001 году. Прям какой-то забытый уголок! Стоит ли удивляться, что автобусы начали сюда заходить лишь в 2009-м, а сам район по-прежнему выглядит не ахти.

Однако мы отвлеклись от топонимики. В 80-х борисовская молодежь вдруг решила, что имена их поселков «не звучат». Борисово стали называть «Bel Boba», Малое Борисово – «Marlboro». Но молодежные прозвища не прижились.

Что же касается наименований официальных, если раньше зажимали Малое Борисово, то сегодня – его «большого» тезку. На местности высится даже внушительный въездной знак с аршинной надписью: «Борисово». А на сайте мэрии в разделе «Улицы города» имеется лишь «мкр. М. Борисово».

В общем, теперь в списках не значится уже Борисово. Топонимика подобно истории тоже развивается по спирали – или тут что-то другое?

Автор выражает благодарность Государственному архиву Калининградской области за помощь при подготовке материала.