Вместо Рима полетим в Берлин: аэропорт «Храброво» переходит на летнее расписание

Калининградский аэропорт «Храброво» с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 октября . Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в расписании появилось сразу несколько новых направлений. В основном это российские города, но не только. Давайте обо всем подробнее.

Рейсы в Москву и Питер - каждый час

В лидерах по числу направлений, разумеется, столица. Суммарно на московском направлении запланировано до 19 рейсов в день, которые будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Россия», «ЮТэйр» и «Победа». Кроме того, с 3 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет полеты из Калининграда в подмосковный аэропорт Жуковский.

Что касается Санкт-Петербурга, то улететь туда можно будет шесть раз в день. Полеты осуществляют авиакомпании «Россия» («Аэрофлот»), «Уральские авиалинии» и «Победа».

В Ростов-на-Дону через Калугу

Москвой и Питером Россия не ограничивается. В течение действия всего весенне-летнего расписания авиакомпания «Уральские авиалинии» дважды в неделю будет осуществлять полеты по маршруту Екатеринбург - Калининград - Екатеринбург. В свою очередь авиакомпания «Северсталь» будет выполнять полеты с частотой до четырех раз в неделю из Череповца в Калининград и обратно.

В летнем расписании возобновятся полеты в Мурманск, Архангельск и Сочи. Оператором выступает авиакомпания «Смартавиа» (так теперь называется «Нордавиа»). Рейсы будут осуществляться с июня по сентябрь дважды в неделю по каждому из этих направлений.

Станет прочнее связь Калининграда с городами центральной России. Авиакомпания «РусЛайн» полетит в Белгород, Липецк, Воронеж. А компания «ЮВТаэро» будет осуществлять полеты в Казань, Волгоград, Пермь и Нижний Новгород. Кроме того, с 3 апреля новый перевозчик – авиакомпания «Азимут» - приступит к выполнению регулярных рейсов из Калининграда в Ростов-на-Дону с посадкой в Калуге.

Полеты в Рим и Барселону отменяются

Программа международных полетов в «Храброво» включает восемь направлений (год назад было девять). По количеству рейсов в абсолютных лидерах - Белоруссия. В летнем сезоне авиакомпанией «Белавиа» по-прежнему будут выполняться рейсы в Минск. В расписании запланировано три рейса ежедневно. Также авиакомпания «Белавиа» в период с июня по сентябрь продолжит с прежней частотой дважды в неделю выполнять рейсы в Брест - по средам и пятницам, а также Гомель - по понедельникам и четвергам. Год назад самолеты из "Храброво" летали в Витебск, но сейчас этого города в расписании нет.

Фонтан Треви в Риме станет для калининградцев менее доступным.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Польская авиакомпания LOT планирует выполнять полеты по маршруту Варшава – Калининград - Варшава с частотой 6 раз в неделю. Авиакомпания «Узбекистон Хаво Йуллари» по-прежнему будет совершать регулярные рейсы из Ташкента в Калининград и обратно с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

С 31 марта латвийская авиакомпания AirBaltic возобновит полеты в Ригу. Рейсы будут выполняться с частотой 6 раз в неделю. Вылет из Калининграда в 04:30.

Будут рейсы и в дальнее зарубежье. С 1 июня авиакомпания «РусЛайн» дважды в неделю по вторникам и субботам планирует выполнять рейсы из Калининграда в Берлин. Вылет из аэропорта «Храброво» в 09:10, прибытие в аэропорт «Тегель» в 10:25, обратный рейс вылет из Берлина в 11:15, прибытие в Калининград в 12:20. Полетная программа продлится до 17 сентября 2019 года.

А с 30 апреля регулярные рейсы возобновятся в турецкую Анталию, которые будет выполнять турецкая авиакомпания OnurAir («ОнурЭйр»). Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю. Полетная программа рассчитана на летний сезон до 20 октября 2019 года.

Увы, на "международном фронте" есть и потери. Бюджетных рейсов Калининград - Рим больше не будет - авиакомпания "Победа" решила отказаться от этого маршрута. Напомним, осенью прошлого года и зимой нынешнего калининградцы могли попасть в Вечный город трижды в неделю. Причем стоимость билетов была вполне демократичной. О регулярных рейсах в Париж, которые ранее анонсировались, также ничего не слышно. Нет в новом расписании ставших уже привычными рейсов в Барселону, которые дважды в неделю выполняла испанская компания Vueling.

А что с чартерами?

Международная чартерная программа сезона «Лето-2019» начнется 8 апреля (год назад, кстати, она старотовала 20 апреля) и завершится 26 октября. Чартерные рейсы запланированы в Анталию, Даламан (Турция), Ираклион (Греция), Энфиду и Монастир (Тунис). Полеты будут выполнять авиакомпании AZURair, ROYALFLIGHT и Nordwind. Планируется совершать по 2-3 рейса еженедельно.

ВАЖНО!

Посмотреть расписание полетов в весенне-летний период 2019 года можно на сайте аэропорта «Храброво». Время отправления и прибытия для всех рейсов в расписании указывается местное.

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