Лох серебристый, варенье из отравленных роз и графини-уборщицы: 10 фактов о калининградском ботаническом саде

В калининградском ботаническом саду БФУ имени Канта решили не поднимать цены за входной билет, вместо этого взимают дополнительную плату за вход в два помещения оранжерей. В программе «Говорит Калининград» директор Татьяна Яковлева объяснила, почему принято такое решение, а также рассказала забавные истории о посетителях и обитателях сада.

1. Самый неприятный запах в ботаническом саду источает цветок, растущий на кусте под названием Лох серебристый. Второй по вони - Киркозон, который привлекает мух для опыления. Оба растения зацветут в мае.

2. Посетители периодически воруют растения. Часто вывозят в колясках, потому предыдущий директор ботанического сада в 80-е годы даже не пускал посетителей с детскими колясками. На 1,5-2 тысячи посетителей стабильно бывает украдено 5-6 растений. Воровством чаще занимаются женщины.

- Однажды мне говорят: там одна женщина розы собирает. Я подхожу, вижу - она оборвала все бутоны. Говорю: Вы что натворили? А она: А что? Я билет купила. Я варенье буду варить. А мы их только вчера обработали от тли ядом! Вот такие чудеса бывают, - рассказывает Татьяна Яковлева.

3. Иногда калининградцы дарят саду растения. Так, пару сосен там посадили молодожены. А в прошлом году мужчина обратился с просьбой посадить дерево в память о жене. Его супруга была волонтером, врачом, они объездили много стран, и он по всему свету посадил деревья в память о ней — в Канаде, в Америке, на Цейлоне. Дерево как вторая жизнь. Директор переадресовала просьбу руководству университета, получила разрешение. Мужчина приобрел несколько растений, их посадили в одном месте и поставили там памятную этикетку.

4. Самые большие вредители в ботаническом саду - фотографы-любители, которые обожают фотографироваться в центре куста, завозя туда коляску, велосипед, самокат. Этой весной на пути к заветным кадрам с рододендронами уже вытоптали крокусы.

5. Однажды в ботаническом саду устроили уборку немецкие графини.

- Это было в 90-е годы: приехали немолодые дамы, простенько одеты, мы с ними пошли по саду, - рассказывает директриса. - Я иду и подбираю бумагу, окурки. Они тоже — наклоняются и поднимают. Пока мы шли, собрали два здоровых мешка мусора. Подходим к такси, шофер и спрашивает: «Ну как, графиням понравился ваш сад?». Оказалось, что это немки, у которых тут были богатые имения, которые потом уехали туда, скромно там всю жизнь прожили, работая. Вот так: капиталисты приехали к пролетариям и мусор за ними убирают… Иностранцы вообще не считают, что им с неба все должно упасть.

Так приятно погулять весной по аллеям ботанического сада!Фото: Александр Подгорчук

7. В ботаническом саду живут ежи, белки и три кошки, которых подбросили лет десять назад. Однажды кошка по имени Ниндзя поймала бельчонка. Сотрудницы отняли его, выпустили. И мама-белка потом еще долго спускалась к одной из тех сотрудниц, бегала вокруг нее, пищала - благодарила.

8. Ботанический сад - не парк, потому там не приветствуется сидение на траве. Зато на территории есть 80 скамеек.

9. В саду можно отпраздновать свадьбу. Однако запрещено распивать спиртные напитки.

10. Билет в ботанический сад стоит 100 рублей для взрослого и 20 рублей для ребенка, есть абонемент - тысяча рублей в месяц. Два зала в теплицах показывают за дополнительную плату, зато туалеты - бесплатны.

КСТАТИ

В прошлом году ботанический сад заработал 6,5 млн рублей с помощью посетителей, в позапрошлом - 5,5 млн. Эти деньги идут на доплаты, мелкие ремонты, приобретения растений. Всего в саду - 3000 наименований растений, из них 1200 древесно-кустарниковых. Есть растения, стоимостью 50 тысяч рублей и выше.

ВНИМАНИЕ!

31 марта ботанический сад проводит день птиц - целый день там будут проходить лекции, мастер-классы и беседы, посвященные пернатым.

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